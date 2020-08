Doom Eternal: Termin und Trailer zum ersten Teil der The Ancient Gods-Erweiterung

Der Gore-Shooter "DOOM Eternal" erhält in wenigen Monaten eine neue Erweiterung. Nun haben die Entwickler von id Software sowohl einen Termin als auch einen Trailer zu "The Ancient Gods: Part One" enthüllt.

Bethesda Softworks und die zuständigen Entwickler von id Software haben einen neuen Trailer zu der kommenden Erweiterung „The Ancient Gods: Part One“ enthüllt, die am 20. Oktober 2020 für den erfolgreichen Gore-Shooter „DOOM Eternal“ erscheinen wird. Somit kann man noch einmal einen Eindruck von der Singleplayer-Erweiterung erhalten.

Metzelt euch erneut durch Dämonen

In „Ancient Gods“ werden sich die Spieler um ein Ungleichgewicht der himmlischen Mächte kümmern. Somit wird sich der Doom Slayer ein weiteres Mal mit den zahlreichen Dämonen auseinandersetzen, wobei auch einige neue Kräfte zu erwarten sind. Mit dem neuen Trailer erhalten wir bereits einen Blick auf etwas Gameplay aus der neuen Erweiterung,

Von offizieller Seite heißt es: „The Ancient Gods, Part One ist die erste Hälfte der zweiteiligen Erweiterung für DOOM Eternal. In einem brandneuen Kapitel in der Geschichte des DOOM Slayers, das an die Story des Hauptspiels anknüpft, steht der Spieler erneut einem uralten Bösen gegenüber, das dem Ungleichgewicht himmlischer Mächte entsprungen ist. Dabei metzelt und schnetzelt sich der DOOM Slayer im Kampf gegen alte wie neue Dämonen durch nie zuvor gesehene Schauplätze im DOOM-Universum.“

Mehr zum Thema: DOOM Eternal – Ancient Gods-DLC zum Ego-Shooter-Hit angekündigt

„DOOM Eternal“ erschien im vergangenen März für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC, wobei es sowohl die Kritiker als auch die Spieler begeistern konnte. Die Entwickler möchten den Spielern in Zukunft noch weitere Erweiterungen der Kampagne bieten, sodass sie sich auch neuen Abenteuern stellen können. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

