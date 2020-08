NBA 2K21: Neuer Trailer stellt euch den Karriere-Modus vor

Zum Abschluss der Woche bedachte uns 2K Games mit einem frischen Trailer zur in Kürze erscheinenden Basketball-Simulation "NBA 2K21". In diesem dreht sich alles um den "Meine Karriere"-Modus.

"NBA 2K21" erscheint Anfang September.

Auch im diesjährigen Ableger der „NBA 2K“-Serie darf der umfangreiche Karriere-Modus natürlich nicht fehlen. Die Karriere-Geschichte in „NBA 2K21“ trägt den Namen „Der lange Schatten“.

In „Der lange Schatten“ dreht sich alles um Junior, den Sohn eines früher extrem erfolgreichen Basketball-Stars. Junior versucht, es in die NBA zu schaffen, und muss dabei gleichzeitig seinem Vermächtnis gerecht werden und seinen eigenen Weg gehen – von der Higschool über das College bis in die beste Liga der Welt. Ein heute veröffentlichter Trailer stimmt auf den „Meine Karriere“-Modus von „NBA 2K21“ ein.

Auch lizenzierte Colleges sind enthalten

Damit die Karriere des jungen US-Amerikaners besonders authentisch wirkt, fanden insgesamt zehn lizenzierte Colleges den Weg ins Spiel: Michigan State, UConn, Florida, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Villanova University und West Virginia. Schafft ihr es irgendwann in der NBA, ist die Reise natürlich noch lange nicht vorbei.

Stattdessen geht es dann darum, sich in der stärksten Basketball-Liga der Welt zu behaupten. In der Karriere von „NBA 2K21“ trefft ihr auf diverse bekannte Gesichter wie Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardians of the Galaxy), Mireille Enos (The Killing, World War Z) oder die Coverathleten Damian Lillard und Zion Williamson.

„NBA 2K21“ wird am 4. September 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht. Darüber hinaus befinden sich Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PS5 in Arbeit.

Anbei der heute veröffentlichte Trailer zum Karriere-Modus der Basketball-Simulation.

