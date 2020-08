Necromunda Underhive Wars: Gamescom-Trailer stellt die Fraktionen vor

"Necromunda: Underhive Wars" erscheint Anfang September.

Aktuell bereiten sich die „Mordheim: City of the Damned“-Macher von Rogue Factor auf den nahenden Release ihres nächsten Projekts vor, das in Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Home Interactive veröffentlicht wird.

Die Rede ist vom strategischen Rollenspiel „Necromunda: Underhive Wars“, das Anfang des kommenden Monats das Licht der Welt erblickt. Anlässlich der diesjährigen Gamescom zeigt sich das düstere Abenteuer in einem neuen Trailer. In diesem stellen sich mit den „Gangs of the Underhive“ verschiedene Fraktionen vor, die in der Welt des Titels um die Vorherrschaft kämpfen.

Rivalisierende Gangs kämpfen um die Vorherrschaft

„Necromunda: Underhive Wars“ wird am 8. September 2020 für den PC (via Steam), die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Das strategische Rollenspiel verfrachtet euch in eine Welt, in der rivalisierende Gangs aus skrupellosen Kriegern in einem endlosen Krieg um die Kontrolle des Underhives kämpfen. Das Underhive wird als ein gigantisches Gewirr aus verfallenen Fabriken, viel Rost und vergessenen Technologien beschrieben.

Zum Thema: Necromunda Underhive Wars: Video zum Strategie-Rollenspiel stellt das Gameplay vor

„Anarchie, Gewalt, Betrug und Tod regieren diesen höllischen Ort. Zu den Gangs, die man spielen kann, zählen unter anderem eine rein weibliche Gang, die Eschers, und die Goliaths, die voll auf physische Kraft setzen“, führen die Macher von Rogue Factor zu ihrem in Kürze erscheinenden Werk aus.

