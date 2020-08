Necromunda Underhive Wars: Video zum Strategie-Rollenspiel stellt das Gameplay vor

"Necromunda: Underhive Wars" erscheint im September 2020.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Home Interactive kündigten die Entwickler von Rogue Factor („Mordheim: City of the Damned“) vor einigen Monaten die laufenden Arbeiten an „Necromunda: Underhive Wars“ an.

Hierbei haben wir es mit einem strategischen Rollenspiel zu tun, das unter anderem mit seinem vielseitigen Kampfsystem und dem unverbrauchten Setting punkten soll. Heute bedachten uns die Macher von Rogue Factor mit einem frischen Video, in dem etwas näher auf die Spielmechaniken von „“Necromunda: Underhive Wars“ eingegangen wird.

Überlebt in den Ruinen von Necromunda

„Necromunda: Underhive Wars“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und versetzt euch in die albtraumhaften, verseuchten Städte von Necromunda, in denen rivalisierende Banden um das Überleben, Einfluss, Macht und Geld kämpfen.

Ihr übernehmt die Kontrolle über die Banden von Escher, Goliath und Orlock, die individuell angepasst und auf die vor euch liegenden Gefechte zugeschnitten werden können. Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Schlachtgeschehen werden laut Entwicklerangaben die vielseitigen Terrains von „Necromunda: Underhive Wars“ haben, die euch einen strategischen Vorteil einräumen, sofern er diese entsprechend klug ausnutzt.

In Europa wird das strategische Rollenspiel ab dem 8. September 2020 erhältlich sein.

