Marvel’s Avengers: Die Beta erreichte 6 Millionen Spieler – Weitere Details zum Day One-Patch

An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden hatten Square Enix und Crystal Dynamics eine Beta zu dem in wenigen Tagen erscheinenden Actionspiel „Marvel’s Avengers“ veranstaltet. Nun haben die Verantwortlichen auch einige offizielle Zahlen zu der Beta enthüllt und verraten, dass rund sechs Millionen Spieler einen Eindruck erhalten haben.

Zudem haben die Spieler insgesamt 27 Millionen Stunden Spielzeit mit der Beta von „Marvel’s Avengers“ verbracht und über 300 Millionen Feinde besiegt. Darüber hinaus wurden 175.000 legendäre Ausrüstungsstücke gefunden. Weitere Zahlen zur Beta kann man auf der offiziellen Seite entdecken.

Entwickler versprechen weitere Verbesserungen

Allerdings haben die Entwickler auch einige Details zum Day One-Patch verraten. Unter anderem sollen Verbesserungen am Matchmaking vorgenommen werden, nachdem es in der Hinsicht noch einige Probleme gab. Zudem sollen Fehler der Benutzeroberfläche behoben werden, wobei man auch Probleme aus der Welt schafft, durch die die Charaktere außerhalb der Karte gelangen konnten. Abschließend sollen auch weitere Verbesserungen an der Performance geboten werden.

Mit weiteren Updates sollen auch zusätzliche Änderungen vorgenommen werden. Die Entwickler arbeiten unter anderem noch einmal an dem Ping-System in den Kriegszonen, an Optionen für die Größe der Untertitel sowie an einem Modus mit einem hohen Kontrast. In dem offiziellen Blogeintrag kann man auch weitere Änderungen nachvollziehen, die bereits im Rahmen der Beta vorgenommen wurden.

„Marvel’s Avengers“ erscheint am 4. September 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. In Zukunft werden auch weitere Inhalte wie neue Helden, neue Missionen, neue Kostüme und vieles mehr geboten. Diese zusätzlichen Inhalte sollen kostenlos ins Spiel gebracht werden. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

