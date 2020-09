Dynasty Warriors: Zwei Neuankündigungen auf der Tokyo Game Show 2020

"Dynasty Warriors": Koei Tecmo bereitet zwei Neuankündigungen vor.

Anfang des vergangenen Monats feierten die Verantwortlichen von Koei Tecmo Games den mittlerweile 20. Geburtstag der vor allem in Japan bis heute ungemein populären „Dynasty Warriors“-Reihe.

Ergänzend dazu sprach das Unternehmen über seine Pläne für die Zukunft und gab bekannt, dass man die diesjährige Toyko Game Show, die in einem rein digitalen Format stattfindet, mit gleich mehreren Ankündigungen unterstützen wird. Am 26. September 2020 werden beispielsweise „Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy“ und ein bisher unangekündigter Titel präsentiert.

Neue Dynasty Warriors-Abenteuer in Arbeit

Bei den beiden Projekten wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen wies Koei Tecmo Games darauf hin, dass derzeit an gleich zwei neuen „Dynasty Warriors“-Titeln gearbeitet wird, die auf der Tokyo Game Show 2020 enthüllt werden. Wann und für welche Plattformen die beiden Projekte erscheinen werden, erfahren wir möglicherweise im Zuge der jeweiligen Ankündigungen.

Zum Thema: Dynasty Warriors: 20. Geburtstag der Reihe wird mit einem speziellen Trailer gefeiert

„Ein Livestream zur Feier des 20. Jubiläums der Dynasty Warriors-Serie. Ein Rückblick auf die bisherigen Spiele, eine Einführung in die Jubiläumspläne, die Ankündigung von zwei neuen Titeln in der Dynasty Warriors-Reihe und mehr“, so Koei Tecmo Games.

Die Tokyo Game Show 2020 wird vom 24. bis zum 27. September 2020 stattfinden.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dynasty Warriors