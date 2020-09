Immortals Fenyx Rising: Release noch 2020? Termin, Bilder und Details aufgetaucht

Allem Anschein nach wird "Immortals: Fenyx Rising" (ehemals: "Gods & Monsters") noch in diesem Jahr veröffentlicht. Dies lässt sich zumindest einem entsprechenden Eintrag im Xbox Store entnehmen. Die offizielle Bestätigung durch Ubisoft dürfte in der nächsten Woche erfolgen.

"Immortals Fenyx Rising": Release noch 2020?

Wie Ubisoft vor wenigen Tagen bestätigte, wird das zunächst unter dem Namen „Gods & Monsters“ angekündigte Action-Adventure nun als „Immortals: Fenyx Rising“ für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 ins Rennen geschickt.

Weitere Details zum Fantasy-Abenteuer werden laut dem Unternehmen im Rahmen der zweiten „Ubisoft Forward“-Ausgabe in der nächsten Woche folgen. Allem Anschein nach wollte Ubisoft das digitale Event unter anderem nutzen, um den finalen Releasetermin von „Immortals: Fenyx Rising“ zu enthüllen. Wieder einmal entpuppte sich der Xbox Store im Vorfeld einer Ankündigung jedoch als Spielverderber und nannte den Releasetermin.

Frische Bilder zeigen das Fantasy-Abenteuer

Wie sich dem entsprechenden Produkteintrag entnehmen lässt, ist „Immortals: Fenyx Rising“ für einen Release am 3. Dezember 2020 vorgesehen. Begleitet wurde die Enthüllung des vermeintlichen Releasetermins von einem Schwung frischer Screenshots, die euch einen weiteren Blick auf „Immortals: Fenyx Rising“ ermöglichen. Die besagten Bilder warten in unserer Galerie auf euch.

Auch neue Details zum Spiel an sich wurden genannt: „Spiele als Fenyx, um die griechischen Götter vor einem dunklen Fluch zu retten. Nutze die Kräfte der Götter, um mächtige mythologische Bestien in der Luft oder am Boden zu bekämpfen und alte Rätsel zu lösen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel – Sie sind die letzte Hoffnung der Götter.“

Zum Thema: Ubisoft Forward: Neue Show angekündigt – Termin, Livestream und Spiele

Und weiter: „Kämpfe in rasanten Luft- und Nahkämpfen, in denen du deine gottgegebenen Fähigkeiten und Waffen kombinieren musst, gegen legendäre mythische Wesen wie Zyklopen, die Medusa oder den Minotauros. Nutze die Gaben der Götter des Olymp, um mythische Monster zu bezwingen, uralte Rätsel zu meistern und die riesige Spielwelt zu erkunden.“

Wer „Immortals: Fenyx Rising“ vorbestellt, darf sich auf die „A Tale of Fire and Lightning“ genannte Bonus-Quest freuen. Ubisoft selbst wollte die Angaben im Xbox Store bisher nicht bestätigen. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass die offizielle Bestätigung im Zuge der zweiten „Ubisoft Forward“-Ausgabe erfolgt, die am kommenden Donnerstag, den 10. September 2020 stattfindet.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Immortals Fenyx Rising