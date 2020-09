Call of Duty Black Ops Cold War: Beta-Termine und jede Menge Gameplay

"Call of Duty Black Ops Cold War" wird vor dem Launch einem umfangreichen Beta-Test unterzogen. Inzwischen steht fest, an welchen Tagen die Beta-Wochenenden veranstaltet werden. Darüber hinaus könnt ihr einen Blick auf umfangreiches Gameplay-Material werfen.

Die Beta findet im Oktober statt.

Activision und Infinity Ward haben gestern den Multiplayer-Modus von „Call of Duty Black Ops Cold War“ enthüllt. Dabei gaben die Unternehmen auch bekannt, an welchen Tagen die Interessenten an der Beta teilnehmen können. Die Testphase erstreckt sich über mehrere Etappen, wie die folgende Übersicht verdeutlicht.

Insgesamt haben die Macher zwei Beta-Wochenenden geplant. Sie laufen jeweils fünf Tage und starten immer donnerstags um 19 Uhr. Das erste Wochenende richtet sich zunächst an Spieler, die „Call of Duty Black Ops Cold War“ für die PlayStation 4 vorbestellen. Am zweiten Wochenende können dann Spieler auf dem PC und der Xbox One teilnehmen.

Beta-Termine in der Übersicht

1. Wochenende: Exklusive Beta für PS4

Das erste Beta-Wochenende startet am Donnerstag, dem 8. Oktober exklusiv für PlayStation 4-Besitzer. Das Ende wird am Montag, dem 12. Oktober eingeläutet.

1. Wochenende: Offene Beta

Von Samstag, 10. Oktober bis Montag, 12. Oktober 2020 können sich auch Spieler hinzugesellen, die „Call of Duty Black Ops Cold War“ nicht vorbestellen. Activision weist darauf hin, dass in manchen Regionen eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich sein könnte.

2. Wochenende: PS4-, Xbox One- & PC-Beta (Crossplay)

Das zwei Beta-Wochenende läuft für PlayStation 4-, Xbox One- und PC-Besitzer von Donnerstag, den 15. Oktober bis Montag, den 19. Oktober 2020. PS4-Spieler können die Beta direkt fortsetzen.

2. Wochenende: Vorabzugang

An den ersten zwei Tagen der zweiten Beta-Phase können nur Spieler teilnehmen, die den Shooter vorbestellt haben. Das gilt nicht für PS4-Spieler.

2. Wochenende: Offene Beta

Der restliche Zeitraum der offenen Beta, also von Samstag, den 17. Oktober bis Montag, den 19. Oktober, ist für alle Spieler auf PlayStation 4, Xbox One oder PC komplett offen. Wenn ihr auf der Xbox One spielt, benötigt ihr Xbox Live Gold. Wenn ihr einen PC habt, benötigt ihr ein Battle.net-Konto. Das 2. Wochenende des Beta-Tests beinhaltet Crossplay.

Zum Thema

Neben den Beta-Terminen wurden in den vergangenen Stunden unzählige Videos mit Gameplay aus den Multiplayer-Schlachten von „Call of Duty Black Ops Cold War“ veröffentlicht. Nachfolgend findet ihr eine Auswahl.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird am 13. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Darüber hinaus werden die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 versorgt.

