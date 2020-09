For Honor: Über 25 Millionen Spieler bestätigt – Trailer stimmt auf die nächste Season „Resistance“ ein

"For Honor": Die nächste Season startet in Kürze.

Im Rahmen der zweiten „Ubisoft Forward“ nahm Ubisoft Ankündigungen und Updates zu verschiedenen hauseigenen Titeln vor.

Auch die Spieler des Multiplayer-Action-Titels „For Honor“ kamen auf ihre Kosten. Zum einen gab Ubisoft bekannt, dass sich „For Honor“ nach wie vor großer Beliebtheit erfreut und es weltweit mittlerweile auf mehr als 25 Millionen Spieler bringt. Darüber hinaus wurde uns ein Ausblick auf die nächste Season des Multiplayer-Action-Titels ermöglicht.

Nächste Season „Resistance“ startet nächste Woche

Wie es von offizieller Seite heißt, startet die dritte Season des vierten Jahres von „For Honor“, die den Namen „Resistance“ trägt, am kommenden Donnerstag, den 17. September 2020 auf allen Plattformen. Ein frisch veröffentlichter Trailer, der etwas näher auf die Geschichte der neuen Season eingeht, stimmt auf die vor euch liegenden Schlachten ein.

In der abgelaufenen Season errichteten die Kriegstreiber ein Regime des Terrors, das tiefe Spuren in der Welt von „For Honor“ hinterließ. In diesen Zeiten reicht ein Funke der Rebellion, um den Widerstand zu stärken und die Hoffnung auf eine bessere Welt am Leben zu erhalten.

„For Honor“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

