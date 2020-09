Wreckfest: Season 2 mit Trailer und neuen Inhalten gestartet

Stürzt euch in die nächste Season.

THQ Nordic und Bugbear Entertainment haben in „Wreckfest“ die zweite Season gestartet. Sie kommt mit neuen Features und Veränderungen daher. Dazu zählen unter anderem kostenlose Strecken, Herausforderungen, Belohnungen und Car-Packs.

Sämtliche Car-Packs sind ein Bestandteil des Season-Pass 2-Angebotes, das insgesamt zwölf neue Wagen umfasst. Die Freischaltung erfolgt allerdings nicht gleichzeitig. Darüber hinaus kann am September-Tournament teilgenommen werden.

Details zum neuen Season-Update:

Fahrzeuge aus dem ersten Car-Pack (Herstellerbeschreibung):

Nachfolgend seht ihr einen Trailer zur Season 2:

In „Wreckfest“ erwarten euch actionreiche Crashes und Kopf-an-Kopf-Rennen. Zur Ausstattung zählen allerlei Upgrades und Anpassungsmöglichkeiten, darunter stahlverstärkte Stoßstangen, Überrollkäfige und Seitenprotektoren sowie leistungssteigernde Teile wie Luftfilter, Nockenwellen und Vergaser.

Mehr zum Rennspiel aus den Häusern THQ Nordic und Bugbear Entertainment erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

#WRECKFEST IS BACK and Season 2 Starts NOW! First update out now with a free new track, new challenges and rewards plus a rocking new DLC Getaway Car Pack! Check out the trailer and read the release notes: https://t.co/4SLjNoriNdhttps://t.co/83uNBjOV2i

— BugbearEntertainment (@bugbeargames) September 15, 2020