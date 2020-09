FIFA 21: Diese Bundesliga-Stadien sind mit von der Partie

Im kommenden Monat erscheint mit "FIFA 21" der neueste Ableger der langlebigen Fußball-Serie. Schon heute wurde eine offizielle Liste veröffentlicht, die euch verrät, welche Bundesliga-Stadien in diesem Jahr mit von der Partie sind.

"FIFA 21" erscheint im Oktober 2020.

In Kürze leiten die Verantwortlichen von Electronic Arts mit „FIFA 21“ die neue virtuelle Saison auf den Konsolen und dem PC ein.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellte Electronic Arts die Stadien der 1. und 2. Deutschen Bundesliga vor, die in „FIFA 21“ mit von der Partie sind. Verzichten müsst ihr aufgrund eines Exklusiv-Deals mit Konami auf die Allianz-Arena in München, die exklusiv in „eFootball: PES 2020“ zu finden ist. Darüber hinaus fehlen die Bielefelder SchücoArena und das Schwarzwald-Stadion, die Heimat des SC Freiburg.

Zum Thema: FIFA 21: EA stellt die Neuerungen im Karrieremodus vor – Neuer Trailer

Neu sind in diesem Jahr die legendäre Alte Försterei (Union Berlin) und die Benteler-Arena, in der der SC Paderborn seine Heimspiele bestreitet. Anbei eine Übersicht über alle lizenzierten Bundesliga-Stadien, die den Weg in „FIFA 21“ fanden.

FIFA 21: Diese Bundesliga-Stadien sind enthalten

BayArena in Leverkusen

Benteler-Arena in Paderborn

Borussia-Park in Mönchengladbach

Deutsche Bank Park in Frankfurt

Düsseldorf-Arena in Düsseldorf

HDI-Arena in Hannover

Max-Morlock-Stadion in Nürnberg

Mercedes-Benz Arena in Stuttgart

Olympiastadion in Berlin

Open Arena in Mainz

PreZero Arena in Sinsheim

Red Bull Arena in Leipzig

RheinEnergie-Stadion in Köln

SIGNAL IDUNA PARK in Dortmund

Stadion An der Alten Försterei in Berlin

Veltins-Arena in Gelsenkirchen

Volksparkstadion in Hamburg

Volkswagen Arena in Wolfsburg

Wohninvest Weserstadion in Bremen

WWK ARENA in Augsburg

„FIFA 21“ wird am 9. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erscheinen. Die beiden Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X werden zu einem späteren Zeitpunkt mit technisch aufpolierten Umsetzungen versorgt.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu FIFA 21