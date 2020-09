Overwatch: Neues Ingame-Event „Tracers Comic-Herausforderung“ gestartet

Ein weiteres Mal hat Blizzard Entertainment ein neues Ingame-Event in dem Helden-Shooter "Overwatch" an den Start gebracht. Ab sofort kann man sich mit "Tracers Comic-Herausforderung" auseinandersetzen.

Blizzard Entertainments erfolgreicher Helden-Shooter „Overwatch“ hat einmal mehr ein neues Event erhalten. Seit dem gestrigen Abend können sich die Spieler mit „Tracers Comic-Herausforderung“ beschäftigen, die bis zum 28. September 2020 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar sein wird.

Belohnungen im Comic-Stil

Um sich ein wenig in Stimmung zu bringen, kann man auch die erste Ausgabe des Comics „Tracer: London ruft“ lesen, in der Tracer längst keine Overwatch-Agentin mehr ist. Fünf Jahre nach dem Beschluss des Petras Act verdingt sie sich als Teilzeithelding und zieht die Kleinkriminellen aus dem Verkehr. Jedoch leben die Omnics in London in erbärmlichen Verhältnissen, die Tracer nicht gutheißen möchte. Deshalb begibt sie sich erneut in den Kampf.

Die erste Ausgabe des Comics kann man hier lesen.

Jedoch hat Blizzard Entertainment auch einige Details zum Event verloren. Von offizieller Seite heißt es: „Lasst die Impulspistolen sprechen und ergattert mit viel Pew! Pew! neue Belohnungen im Comicstil, die jetzt im Spiel freigeschaltet werden können. Durch Siege in Ranglistenmatches, der Schnellsuche oder der Arcade könnt ihr euch ein zeitlich begrenztes Spieler-Icon, ein Spray sowie den neuen epischen Skin Comicbuch für Tracer verdienen! Diese besonderen Belohnungen für Tracers Comic-Herausforderung gibt es zusätzlich zu euren normalen Belohnungen in der Arcade.“

Mehr zum Thema: Overwatch – Blizzard Entertainment entfernt die Helden-Pools aus dem Spiel

Des Weiteren kann man sich zusätzliche kosmetische Extras in den Twitch-Drops ergattern. Dafür muss man Streamern vor, während und nach Matches auf Twitch zuschauen. Bis zum 28. September 2020 kann man sich somit sechs Sprays mit Soundeffekten zu „Tracers Comic-Herausforderung“ freischalten. Weitere Details haben die Verantwortlichen bereits auf der offiziellen Seite zusammengefasst.

Damit man schon einmal einen Eindruck von dem neuen Ingame-Event erhält, hat Blizzard Entertainment auch einen passenden Trailer bereitgestellt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Overwatch