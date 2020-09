Demon’s Souls: PS5 vs PS3 in Videos und Hinweis auf Vorbesteller-Bonus

In aktuellen Videos zu "Demon’s Souls" wird die PS5-Version mit dem PS3-Original verglichen. Zudem tauchte ein Hinweis auf einen Bonus für Vorbesteller auf.

Die Sense wurde kurzzeitig als Vorbesteller-Bonus beworben.

Zu „Demon’s Souls“ wurden auf Youtube weitere Vergleichsvideos veröffentlicht, die eine Gegenüberstellung des PS3-Originals mit dem PS5-Remake bieten. Das erste Video liegt in einer 4K-Auflösung vor und wurde mit Bemerkungen versehen.

Die Szenen machen deutlich, dass am Leveldesign keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen wurden, aber die visuellen und akustischen Verbesserungen ein verbessertes Erlebnis erzeugen. Beispielsweise wurden neue Animationen erschaffen und der Charakter macht während seiner Aktionen mehr Geräusche.

Auch das zweite Video liegt in einer 4K-Version vor. Natürlich unterstützt das originale „Demon’s Souls“ diese Auflösung nicht, sodass Upscaling-Tools zum Einsatz kommen mussten.

Vorbesteller-Bonus entdeckt

Kurz nach der Vorstellung von „Demon’s Souls“ in dieser Woche wurde auf der offiziellen Seite von PlayStation ein Vorbestellerbonus entdeckt, der inzwischen wieder verschwand. Es handelt sich um die Waffe „The Reaper Scythe“, wie unter anderem VG247 berichtet. In der Beschreibung hieß es, dass die Sense in der Handhabung sowohl Kraft als auch Geschicklichkeit erfordert.

„Die Reaper-Sense wurde einst von Zauberern geführt, die die Geister der Toten befehligten. Eine Stangenwaffe mit einer gebogenen Klinge an einem Ende, die so scharf ist, dass sie angeblich die Seele vom Körper trennen kann. Die Reaper-Sense kann viele Ziele mit einem einzigen Schlag niedermähen, ist aber schwierig zu handhaben und erfordert sowohl Kraft als auch Geschicklichkeit im Umgang“, so der Wortlaut der Beschreibung.

Das Remake von „Demon’s Souls“ wird von Bluepoint Games entwickelt und zählt zu den Launch-Titeln der PlayStation 5. Das Spiel soll nicht nur den Geist des Originals mit seinem hohen Schwierigkeitsgrad einfangen, sondern durch die Haptik des DualSense-Controllers auch das Erlebnis verbessern. Er lässt die Spieler beispielsweise jeden Schlag spüren. „Demon’s Souls“ kann unter anderem bei Amazon vorbestellt werden.

