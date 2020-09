Bethesda: Künftige Spiele können auch für PS5 erscheinen

Microsoft hat sich ein paar weitere Studios geschnappt.

Zenimax (und damit auch Bethesda) hat einen neuen Besitzer. Das Unternehmen gehört künftig zum Microsoft-Konzern. Da der Deal verschiedene Studios umfasst, die in den vergangenen Jahren durchaus bekannte Spiele auf den Markt brachten, stellt sich die Frage, ob Marken wie „Fallout“ und „DOOM“ in Zukunft noch auf der PS5 vertreten sein werden.

In einem aktuellen Statement heißt es inzwischen, dass Bethesda-Spiele künftig für PC und Xbox erscheinen werden. Im Fall der „anderen Konsolen“ wird die Entscheidung auf einer Fall-zu-Fall-Basis getroffen. Komplett ausgeschlossen werden PS5-Releases demnach nicht.

Im Fall von „Deathloop“ und „Ghostwire: Tokyo“ scheint die Sache etwas klarer zu sein. In einem Interview mit Bloomberg betonte Phil Spencer, dass die PlayStation 5-Exklusivitätsvereinbarung, die Bethesda mit Sony geschlossen hat, noch immer steht. Beide Spiele werden zeitexklusiv auf der PS5 erscheinen.

Normalerweise haben Exklusivverträge eine Laufzeit von zwölf Monaten. Letztendlich bleibt aber abzuwarten, was genau Sony und Bethesda in Bezug auf die Titel der nächsten Generation vereinbart haben.

In einer inzwischen veröffentlichten Pressemeldung betont Microsoft ein weiteres Mal, dass die Spiele von Bethesda ein Teil des Xbox Game Pass-Angebotes werden. „Mit der Aufnahme von Bethesda steigt die Anzahl der Xbox Game Studios von 15 auf 23. In Zukunft werden Bethesdas Titel am selben Tag ihrer Veröffentlichung auf Xbox oder PC auch im Xbox Game Pass verfügbar sein“, so das Unternehmen.

Laut der Angabe von Microsoft kommt der Xbox Game Pass, der für einen Euro getestet werden kann, auf inzwischen 15 Millionen Mitglieder. Angeboten wird er für Xbox-Konsolen und PC.

To answer the question everyone is asking: Phil Spencer tells @dinabass that Xbox plans to honor the PS5 exclusivity commitment for Deathloop and Ghostwire: Tokyo.

Future Bethesda games will be on Xbox, PC, and „other consoles on a case by case basis.“ https://t.co/Agyttr53LO

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 21, 2020