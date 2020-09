Scarlet Nexus: Theme-Song „Dream In Drive“ im Video

Bandai Namco Entertainment hat im Zuge der Tokyo Game Show 2020 einen neuen Trailer zu "Scarlet Nexus" veröffentlicht. Vorgestellt wird darin der Theme-Song "Dream In Drive" von The Oral Cigarettes. Begleitet wird das Ganze von einigen Spielszenen.

"Scarlet Nexus" erscheint generationsübergreifend für Konsolen und PC.

Bandai Namco Entertainment hat im Zuge der TGS 2020 neues Videomaterial zu „Scarlet Nexus“ veröffentlicht. In den Fokus rückt der Theme-Song des Titels. Es handelt sich um “Dream In Drive” von The Oral Cigarettes.

In „Scarlet Nexus“ übernehmt ihr die Rolle von Yuito Sumeragi. Er ist ein neuer Rekrut der OSF und hofft, ein Elite-Psioniker zu werden. Schließlich wurde er als Kind von einem Elite-Psioniker gerettet, was in ihm diesen Wunsch heranreifen ließ.

Der Protagonist besitzt ein Talent für Psychokinese und erkundet die futuristische Stadt New Himuka und die Geheimnisse einer Brain Punk-Zukunft, die zwischen Technologie und psychischen Fähigkeiten gefangen liegen. Dabei trifft er auf Hanabi .

Von offizieller Seite heißt es dazu: „Hanabi ist eine fröhliche und energetische Rekrutin und eine Kindheitsfreundin von Yuito. Nach langer Zeit treffen sie sich endlich, beide als Mitglieder der AAF, wieder. Sie hat die Fähigkeit der Pyrokinese gemeistert und kann damit Scharen von Gegnern in Flammen aufgehen lassen. Yuito kann sich diese Fähigkeit von ihr leihen und somit ebenfalls Gegner in Brand setzen.“

Das Action-Rollenspiel „Scarlet Nexus“ wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer mit der Titelmelodie zu Gemüte führen:

