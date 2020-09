PS5: Vorbestellungen ab heute wieder möglich

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

In der vergangenen Woche startete Sony Interactive Entertainment die erste Vorbesteller-Phase der PlayStation 5, die zum Leidwesen vieler Spieler leider recht chaotisch ablief.

So starteten die Vorbestellungen hierzulande nicht nur am späten Abend beziehungsweise in der Nacht, gleichzeitig kauften Bots in den USA offenbar teilweise die Bestände auf und schnappten interessierten Nutzern ihre Konsole vor der Nase weg. Wie mehrere Händler wie Media Markt, Saturn und Otto bestätigten, werden ab Freitag, den 25. September 2020 wieder Vorbestellungen der PlayStation 5 möglich sein. Los geht es irgendwann am Vormittag.

Wie viele Einheiten zur Vorbestellung bereit stehen, wurde nicht verraten. Daher gilt im Zweifelsfall das Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Damit ihr morgen keine wertvolle Zeit verschwenden müsst und sofort euer Glück versuchen könnt, haben wir die Vorbesteller-Links der wichtigsten Händler für euch zusammengefasst.

Amazon

Saturn

Media Markt

Zum Thema

Die PlayStation 5 wird in Europa ab dem 19. November 2020 erhältlich sein und in Form von zwei unterschiedlichen Modellen veröffentlicht. Das klassische Modell mit einem Laufwerk wird zum Preis von 499,99 Euro angeboten. Hinzukommt die Digital-Edition, die im Prinzip über die gleiche Hardware verfügt wie ihre große Schwester.

Allerdings wurde aus Kostengründen auf ein optisches Laufwerk verzichtet. Die Digital-Edition der PS5 wird für 399,99 Euro erhältlich sein.

