Atelier Ryza 2: Rollenspiel für die PS5 bestätigt – Trailer & Gameplay

"Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy" erscheint auch für die PS5.

Auch das Japano-Rollenspiel „Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy“ gehörte zu den Titeln, die der Publisher Koei Tecmo Games im Rahmen der Tokyo Game Show 2020 Online präsentierte.

Wie unter anderem bekannt gegeben wurde, wird das Fantasy-Abenteuer nicht nur wie bereits angekündigt für die PlayStation 4, den PC und Nintendos Switch veröffentlicht. Darüber hinaus befindet sich eine PlayStation 5-Version von „Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy“ in Arbeit. Wer das Rollenspiel für die PS4 erwirbt, darf sich über eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit auf die PS5-Fassung freuen.

Frische Spielszenen aus dem Rollenspiel-Abenteuer

Ergänzend zur Ankündigung für die PlayStation 5 wurden ein Trailer und ein frisches Gameplay-Video zu „Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy“ veröffentlicht. Einen konkreten Releasetermin für den Westen nannte Koei Tecmo Games bisher nicht. Stattdessen ist lediglich von einem europäischen Release im Winter die Rede.

Die Geschichte von „Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy“ setzt drei Jahre nach den Geschehnissen von „Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout“ ein und begleitet Ryza auf ihrer Reise zur Royal Capital of Ashra-am Baird, auf der sie alte Ruinen erkundet und die Wahrheit hinter den Mysterien der verlorenen Legende aufdeckt.

Im Laufe ihres Abenteuers erlernt die Protagonistin diverse mächtige Fähigkeiten, mit denen sie in der Lage ist, die vor ihr liegenden Herausforderungen zu meistern.

