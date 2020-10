Destiny 2: Festival der Verlorenen mit Termin, Trailer und Details angekündigt

Unter dem Namen "Festival der Verlorenen" startet in wenigen Tagen das große Halloween-Event in der Welt von "Destiny 2". Wir haben die wichtigsten Details zum neuen Event für euch zusammengefasst.

"Destiny 2": Das Festival der Verlorenen startet in Kürze.

Wie die Entwickler von Bungie bekannt gaben, wird das Halloween-Fest auch in diesem Jahr in der Welt des Online-Multiplayer-Shooters „Destiny 2“ gefeiert.

So kündigte das Studio das sogenannte „Festival der Verlorenen“ an, das vom 6. Oktober 2020 bis zum 3. November 2020 auf allen Plattformen stattfinden wird. Im Rahmen des Events kehrt Eva Levante als Gastgeberin zurück. Von offizieller Seite wird das „Festival der Verlorenen“ als eine Zeit beschrieben, in der sich die Hüter süße Leckereien gönnen, freche Masken überziehen und die Erinnerung an diejenigen, die sie verloren haben, aufrecht halten.

Diese Belohnungen warten auf euch

„Der Spukforst ist wieder geöffnet und dieses Mal will Spider um eure Mitarbeit feilschen. Trefft euch mit ihm, füllt eure Taschen mit Chiffren-Dekodern und begebt euch in den dunklen Korridoren des Spukforsts in einen Wettlauf gegen die Zeit. Seid wachsam, und vielleicht wartet am Ende mehr als eine Schatztruhe auf euch“, so die Entwickler weiter.

Zu den Belohnungen, die ihr euch im „Festival der Verlorenen“ sichern könnt, gehören ein neuer Exotischer Sparrow, ein Exotisches Schiff und ein Exotischer Geist. Darüber hinaus könnt ihr neue Triumphe freischalten, neue Masken tragen oder eure Stimmung mit den neuen Masken zeigen. Auch Rüstungsornamente und weitere Sammelobjekte werden geboten.

Anbei der offizielle Trailer zum „Festival der Verlorenen“. „Destiny 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PS4 und Stadia erhältlich. Zum Launch der beiden Next-Generation-Konsolen werden zudem Umsetzungen für die Xbox Series X und die PS5 veröffentlicht, die unter anderem mit einer Darstellung in 4K und 60FPS punkten werden.

