eFootball 2021: Die nächste Lizenz – Konami sichert sich die italienische Serie B

"PES 2021": Die Serie B findet den Weg ins Spiel.

Auch wenn auf absehbare Zeit wohl kein Kraut gegen das wuchtige Lizenzpaket der „FIFA“-Reihe aus dem Hause Electronic Arts gewachsen sein dürfte, versucht Konami zumindest, in regelmäßigen Abständen nachzubessern.

Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, sicherte man sich eine weitere Lizenz, mit der eine neue Liga den Weg in „eFootball 2021“ finden wird. Die Rede ist von der Serie B, der zweiten italienischen Liga nach der Serie A. Dank des Lizenzabkommens wird die Serie B in einer komplett lizenzierten Version Einzug in „eFootball 2021“ halten.

Alle Logos, Spieler und mehr

Zum Lizenzpaket gehören nicht nur die offiziellen Namen und Logos der Serie B-Clubs. Hinzukommen alle Profis der unterschiedlichen Clubs, der offizielle Titel der Serie B mitsamt den Pokalen und vielem mehr. Weiter heißt es, dass ein neues Lizenabkommen mit der Italian Football Federation (FIGC) dafür sorgen wird, dass zukünftig auch die Nationalmannschaft Italiens in „eFootball PES 2021“ mit von der Partie ist.

„Die bestmögliche Darstellung des italienischen Fussballs ist seit vielen Jahren Priorität für Konami und die eFootball PES-Serie. Unsere Partnerschaft mit der Serie BKT ist ein weiteres Beispiel für dieses Bestreben. Mit AS Rom und Juventus in voller Exklusivität, plus Lizenzen für 16 weitere Vereine der Serie A und nun der Serie BKT, ist klar, dass PES 2021 das Spiel für italienische Fußballfans ist“, kommentierte Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment das Lizenzabkommen.

„eFootball PES 2021“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

