The Dark Pictures Little Hope: Launch-Trailer zur Horror-Fortsetzung

Kurz vor dem Launch von "The Dark Pictures Little Hope" kann der obligatorische Launch-Trailer angeschaut werden. Er stimmt auf die Veröffentlichung am kommenden Freitag ein.

Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games haben den Launch-Trailer zum Horrorspiel „The Dark Pictures: Little Hope“ veröffentlicht. Er stimmt auf den Release des Titels am 30. Oktober 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 ein.

Gefangen in Little Hope

Der unten eingebundene Clip macht einmal mehr deutlich, dass es in „The Dark Pictures: Little Hope“ recht gruselig zur Sache geht. Der Titel rückt vier Studenten in den Fokus, die zusammen mit ihrem Lehrer durch einen mysteriösen Nebel in der titelgebenden Stadt gefangen sind.

Im Spielverlauf stehen sie vor der Aufgabe, den Ort zu verlassen, was aufgrund der okkulten Vergangenheit der Stadt keine einfache Aufgabe ist. Um zu entkommen, müsst ihr das Geheimnis hinter den schattenhaften Erscheinungen enthüllen, von denen ihr in der Rolle der Figuren gejagt werdet.

„The Dark Pictures Little Hope“ gibt euch die Möglichkeit, in die Rolle von fünf neuen Protagonisten zu schlüpfen. Wie in „Man of Medan“ warten im neuen Spiel zahlreiche verschiedene Storylines auf euch. Als Spieler könnt ihr darauf mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss nehmen. Auch die kooperative Mehrspieler-Komponente aus „Man of Medan“ feiert ein Comeback.

Zum Thema

Neben dem Standard-Cut des Spiels wird es als Vorbestellerbonus wieder den “Curator’s Cut” geben. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Launch-Trailer. Kaufen könnt ihr „The Dark Pictures Little Hope“ unter anderem bei Amazon:

