Ghost of Tsushima Legends: Besiegte Oni und mehr – Frische Statistiken zum Coop-Ableger

In diesem Monat wurde mit "Legends" ein Coop-Ableger zum PlayStation 4-exklusiven Samurai-Abenteuer "Ghost of Tsushima" veröffentlicht. Ergänzend zum Release des kooperativen Titels wurden zum Abschluss der Woche diverse Statistiken genannt.

Unter dem Namen „Legends“ bekamen Spieler des PlayStation 4-exklusiven Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“ in diesem Monat die Möglichkeit geboten, kooperative Gefechte zu bestreiten.

Ergänzend zum Launch von „Legends“ nannten die verantwortlichen Entwickler von Sucker Punch diverse Statistiken aus den ersten zehn Tagen und gaben unter anderem bekannt, dass sich der Assassine mit einer Nutzungsrate von 30 Prozent zur beliebtesten Klasse entwickelte. Darüber hinaus ist von 11,7 Millionen gespielten Missionen, 141 Millionen getöteten Oni sowie 1,3 Milliarden besiegten Feinde die Rede. Hinzukommen 22,7 Millionen beschworene Geister-Hunde.

Der erste Raid startet heute

Ergänzend zur Enthüllung der neuesten Statistiken sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass am heutigen Freitag der erste Raid in der Welt von „Ghost of Tsushima“ an den Start gebracht wird. Der besagte Raid trägt den Namen „The Tale of Iyo“ und unterstützt kein Matchmaking. Daher müsst ihr euch euer Team vor dem Start selbst zusammenstellen.

Weiter heißt es von offizieller Seite, dass „The Tale of Iyo“ eine geschickte Zusammenarbeit voraussetzt und auf ein vollständiges Team aus vier Ghosts zugeschnitten wurde. Euer Ausrüstungs-Level sollte dabei mindestens Level 100 betragen. „Um sich auf den Raid vorzubereiten, empfehlen wir, alle Story-Missionen zu beenden und Story sowie Survival auf höheren Schwierigkeitsgraden zu wiederholen, um Ausrüstung mit einem hohen Level zu erhalten“, so die Entwickler von Sucker Punch.

„Ghost of Tsushima: Legends“ ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

22.7 million Spirit Dogs summoned so far = 22.7 million dogs petted, right? Congrats @SuckerPunchProd on the first 10 days of #GhostofTsushima Legends pic.twitter.com/Pk7W9fhChb — PlayStation (@PlayStation) October 29, 2020

