Star Renegades: Rougelike-Rollenspiel mit einem Trailer für die Konsolen angekündigt

"Star Renegades" erscheint für die Konsolen.

Auf dem PC ist das Roguelike-Rollenspiel „Star Renegades“ aus dem Hause Massive Damage Games bereits seit Anfang September erhältlich.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem Publisher Raw Fury bekannt gab, werden in den kommenden Wochen auch die Konsolen mit „Star Renegades“ bedacht. Den Anfang machen am 19. November 2020 die Xbox One sowie Nintendos Switch. PlayStation 4-Spieler dürfen sich ab dem 25. November 2020 in die Abenteuer stürzen, die das strategische Rollenspiel zu bieten hat.

Eine teambasierte Rougelike-Erfahrung

„Star Renegades“ wird von offizieller Seite als eine teambasierte Roguelike-Erfahrung beschrieben, in der ihr ein schnelles Reaktionszeit-Kampfsystem mit Unterbrechungen, Kontern und Kombos nutzt, um eure Widersacher in die Schranken zu weisen. Gleichzeitig schaltet ihr ein Dutzend zusätzlicher Charaktere frei, die sich emotional miteinander verbinden, um Nachwuchs zu zeugen und besonders durchschlagkräftige Fertigkeiten zu entwickeln.

„Erkämpfe dir deinen Weg in das Herz des Imperiums, während unsere Rebellion Engine bei jedem Spiel ein einzigartiges Erlebnis produziert, durch emergentes Gameplay und Events, verfahrensmäßig erzeugten Missionen, sich ändernden Prioritäten, sich weiterentwickelnden Gegnern und jede Menge Ausrüstung/Verbesserungen für dein Team“, so die Macher von Massive Damage Games weiter.

Anbei der neue Trailer, der anlässlich der heutigen Ankündigung von „Star Renegades“ für die Konsolen veröffentlicht wurde.

