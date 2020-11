Apex Legends: Nach dem Feedback der Spieler – Anforderungen des Battle-Pass werden reduziert

"Apex Legends": Übertrifft die internen Umsatzprognosen.

Auch der von Respawn Entertainment entwickelte Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ gehörte zu den Titeln, die im Rahmen von Electronic Arts aktuellem Geschäftsbericht thematisiert wurden.

Wie Blake Jorgensen, seines Zeichens Chief Financial Officer beim US-Publisher, bestätigte, übertrifft „Apex Legends“ im aktuellen Geschäftsjahr die internen Umsatzprognosen. Nachdem Electronic Arts bisher von Umsätzen in Höhe von 300 bis 400 Millionen US-Dollar ausging, wurden die Umsatzprognosen für „Apex Legends“ in diesem Geschäftsjahr auf 500 Millionen US-Dollar erhöht. Damit würden die Gesamteinnahmen durch Mikrotransaktionen die Grenze von einer Milliarde US-Dollar erreichen.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass die Entwickler von Respawn Entertainment aktuell an einem Update arbeiten, mit dem der Battle-Pass der siebten „Apex Legends“-Season überarbeitet wird. Eigenen Angaben zufolge nahm sich das Studio bei den Arbeiten an dem besagten Update das Feedback der Community zu Herzen und wird die Anforderungen des neuen Battle-Pass senken.

So wurden vor allem die Anforderungen für die Stufen-Aufstiege kritisiert. Wie ein Spieler ausrechnete, müssten Nutzer, die alle Extras des neuen Battle-Pass freischalten möchten, „Apex Legends“ mehrere Stunden am Tag spielen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, entschlossen sich die Entwickler von Respawn Entertainment dazu, die für einen Stern benötigten Erfahrungspunkte von 10.000 auf 5.000 zu senken.

Darüber hinaus soll das Update in der kommenden Woche dafür sorgen, dass die Herausforderungen schneller abgeschlossen werden können. „Apex Legends“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich. Im nächsten Jahr folgen zudem technische Upgrades für die PS5 und die Xbox Series X.

We’ve seen a lot of feedback about Battle Pass progression being too slow. So today we’ll ship the following change:

🔸XP required per Star: 10,000 > 5,000

Also, starting next week, your Weekly Challenges will take much less time to complete.

— Apex Legends (@PlayApex) November 6, 2020