The Pathless: Neuer Trailer stimmt auf den Launch des malerischen Abenteuers ein

In den kommenden Tagen wird das etwas andere Action-Adventure "The Pathless" unter anderem für die PS4 und die PS5 erscheinen. Ein Trailer stimmt auf den nahenden Release des Abenteuers ein.

"The Pathless" erscheint diese Woche.

In den vergangenen Monaten arbeiteten die Entwickler von Giant Squid, die zuletzt mit dem Unterwasser-Abenteuer „ABZÛ“ auf sich aufmerksam machten, an der Fertigstellung ihres neuen Projekts „The Pathless“.

Der Titel geht aus einer Zusammenarbeit mit dem Publisher Annapurna Interactive hervor und zeigt sich anlässlich der nahenden Veröffentlichung in einem neuen Trailer. Dieser steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und soll euch mit ausgewählten Spielszenen von der Qualität des Titels überzeugen.

DualSense-Unterstützung und technische Verbesserungen auf der PS5

Hierzulande wird „The Pathless“ ab dem 12. November 2020 für die PlayStation 4 und den PC erhältlich sein. Die Umsetzung für die PlayStation 5 folgt zum hiesigen Launch der neuen Konsole am 19. November 2020. Auf der PlayStation 5 dürft ihr euch zum einen über die Möglichkeit freuen, das neue Adventure aus dem Hause Giant Squid in 60 Bildern die Sekunde zu genießen. Darüber hinaus werden die exklusiven Features des DualSense-Controllers unterstützt.

In „The Pathless“ schlüpft ihr in die Rolle eines erfahrenen Jägers und Bogenschützens, der auf eine Insel reist, um den Umständen eines Fluchs auf den Grund zu gehen. „Schmiede eine Verbindung mit deinem Adlergefährten, während du korrupte Geister jagst, aber achte darauf, dass du nicht selbst zum Gejagten wirst. Erkunde neblige Wälder voller Geheimnisse, löse Rätsel in alten Ruinen und teste deine Fähigkeiten in epischen Schlachten“, so die Entwickler weiter.

