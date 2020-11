Destiny 2: Prüfungen des Osiris wurden um zwei Wochen verschoben

Vor wenigen Tagen erschien mit „Jenseits des Lichts“ die neueste Erweiterung des Online-Shooters „Destiny 2“ für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Mit dieser wurde eine Vielzahl an neuen Inhalten hinzugefügt, wobei man auch einige alte Inhalte aus dem Spiel entfernt hat. Allerdings haben solch gravierende Änderungen, wie sie „Jenseits des Lichts“ im gesamten Spielsystem mit sich brachte, meist auch einen ungeahnten Einfluss auf bestehende Inhalte.

In diesem Fall hat es die Prüfungen des Osiris getroffen, weshalb diese Herausforderungen für einige Zeit aus dem Spiel genommen werden. Wie Bungie via Twitter mitteilte, wird man die Prüfungen des Osiris erst zum 27. November 2020 zurückbringen können. Eigentlich sollten sie im Laufe des heutigen Tages beginnen und bis zum 17. November 2020 zur Verfügung stehen.

Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, welche Probleme zu der Verschiebung führten, auch wenn die Spieler in den letzten Tagen vermehrt von Problemen mit „Destiny 2“ berichteten. Unter anderem konnte man enorm schnell in einem Verlorenen Sektor der ETZ Erfahrungspunkte sammeln, ehe Bungie einen Riegel vorschob. Zudem wurden zwei Waffen (Rose, Witherhoard) deaktiviert, da auch sie einige Schwierigkeiten bereiteten.

In der nächsten Woche beginnt erst einmal die Saison der Jagd, die den Spielern ausreichend Events liefern sollte, damit sie die Zeit bis zu den Prüfungen von Osiris überbrücken können. Der neue Raid wird ab dem 21. November 2020 bereitstehen.

Due to a recently discovered issue, Trials of Osiris will not be available until the weekend of November 27, 2020.

— Bungie Help (@BungieHelp) November 13, 2020