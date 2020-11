Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Das Playlist-Update der Woche inkl. 12v12-Suchen & Zerstören

In dieser Woche stehen ein weiteres Mal neue Spiellisten für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" zur Verfügung. Welche Modi wurden dieses Mal hinzugefügt?

Am gestrigen Abend haben die zuständigen Entwickler von Infinity Ward ein neues Playlist-Update für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ veröffentlicht. Demnach erwarten einem im Multiplayer sowie im Battle Royale einige neue Spielvarianten.

Die Nachtkarten sind mit von der Partie

Im Multiplayer können sich die Spieler in dieser Woche mit „Bauplan-Feuergefecht“, „Suchen & Zerstören: Doppelter Einsatz“ und „NVG-Moshpit“ beschäftigen. Zum Bauplan-Feuergefecht heißt es von offizieller Seite: „Feuergefecht mit Waffenvarianten. Das erste Team, das das Rundensieg-Limit erreicht, gewinnt.“

Hinter dem doppelten Einsatz beim Suchen & Zerstören versteckt sich eine 12v12-Variante des beliebten taktischen Spielmodus, während man im NVG-Moshpit verschiedene zielbasierte Spielmodi auf Nachtkarten spielen darf.

In der Warzone hat Infinity Ward hingegen die Beutegeld-Trios entfernt und stattdessen „Beutegeld: Blutgeld“ für bis zu vier Spieler hinzugefügt. Die üblichen Standard-Spielmodi stehen weiterhin zur Verfügung.

Im Übrigen neigt sich die sechste Saison allmählich dem Ende zu. Nur noch knapp fünf Tage hat man Zeit, um im Battle Pass aufzusteigen und die verschiedenen Inhalte wie Outfits, Waffen, Embleme, Visitenkarten, Baupläne und mehr freizuschalten. Ab dem 10. Dezember 2020 wird die Warzone mit dem neuen „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und der dann startenden ersten Saison des Shooters verbunden.

