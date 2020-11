PS5 Launch: „Absolut jede Konsole wurde verkauft“, so Sonys Jim Ryan

In einem aktuellen Interview sprach PlayStation-Boss Jim Ryan noch einmal über den Launch der PS5. Wie es heißt, gelang es Sony Interactive Entertainment, jede verfügbare Konsole zu verkaufen. Neue Kontingente sollen so schnell wie möglich ausgeliefert werden.

Die PS5 ist ab sofort erhältlich.

Nachdem die asiatischen und nordamerikanischen Spieler bereits in der vergangenen Woche mit der PlayStation 5 bedacht wurden, war Europa am gestrigen Donnerstag an der Reihe.

Bereits vor dem offiziellen Launch der PS5 zeichnete sich ab, dass bei weitem nicht ausreichend Konsolen zur Verfügung stehen, um die Nachfrage zu befriedigen. Untermauert wurde das Ganze von Jim Ryan, dem Oberhaupt der PlayStation-Sparte. Wie dieser in einem Interview anmerkte, wurde im Rahmen der Markteinführung jede zur Verfügung stehende PS5-Konsole auch verkauft.

Neue Konsolen sollen so schnell wie möglich ausgeliefert werden

„Alles wurde verkauft. Absolut alles wurde verkauft“, so Ryan. „Ich habe einen Großteil des letzten Jahres damit verbracht, sicherzustellen, dass wir genügend Nachfrage nach dem Produkt generieren können. Und jetzt verbringe ich in Bezug auf meine Executive-Bandbreite viel mehr Zeit damit, das Angebot zu erhöhen, um diese Nachfrage zu befriedigen.“

Vor wenigen Tagen versicherten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment bereits, dass sowohl vor als auch nach Weihnachten „beträchtliche Mengen“ an neuen PlayStation 5-Konsolen an den Handel ausgeliefert werden sollen. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Kunden, die Interesse an der PS5 haben, so schnell wie möglich in den Genuss ihres Exemplares kommen.

Wie oft sich die PlayStation 5 bisher verkaufte, wurde nicht verraten. Aufgrund der erfolgreichen Markteinführung dürfte eine entsprechende Pressemitteilung aber wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen.

