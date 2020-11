PS5 kaufen: Vor und nach Weihnachten „beträchtliche Mengen“ versprochen

Im Rahmen der Vorbestellungen kamen nicht alle Interessenten zum Zuge.

Der Handel nahm in den vergangenen Wochen unzählige PS5-Vorbestellungen entgegen, die wesentlich in zwei Wellen aufgegeben werden konnten. Doch noch immer gibt es zahlreiche Interessenten, die gerne eine PS5 kaufen würden, aber diese Möglichkeit aufgrund des Ausverkaufs nicht erhalten.

Schon vor einigen Tagen gab Sony bekannt, dass am Launch-Tag der PS5, die hierzulande am 19. November 2020 auf den Markt kommen wird, zwar keine Next-Gen-Konsolen im stationären Handel gekauft werden können, doch zumindest weitere Online-Bestellungen angenommen werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass erneut ein zügiger Ausverkauf erfolgt.

Beträchtliche Mengen kommen

Sony scheint große Probleme zu haben, die Nachfrage zu bedienen. Gleichzeitig verweist Sonys Jim Ryan aber auch darauf, dass das Unternehmen mit Hochdruck an der Lieferung weiterer Exemplare arbeitet. „Ihr könnt versichert sein, dass wir wirklich hart daran arbeiten, vor und nach Weihnachten beträchtliche Mengen auf den Markt zu bringen“, so seine Worte.

Die Produktion läuft unter erschwerten Bedingungen. Dennoch gelang es Sony, die Herstellung verglichen mit der PS4 zu steigern. „Wir stellen in diesem schwierigen Umfeld mehr PS5 her als zum Launch der PS4. Wenn die Leute im Zuge der Markteinführung keinen finden können, tut uns das sehr leid und wir entschuldigen uns dafür“, so Ryan.

Der President und CEO von Sony Interactive Entertainment ist sich sicher, dass die Markteinführung der PS5 größer als bei der PS4 sein wird. „Und ich denke, angesichts der Umstände, in denen wir uns befinden, ist das etwas, worauf wir im Stillen stolz sein können“, so das weitere Statement.

Die Einführung einer Konsole inmitten einer globalen Pandemie sei letztendlich „eine Achterbahnfahrt“ gewesen. Doch das Unternehmen war „erstaunt“ über den Umfang der Vorbestellungen.

Nie wieder während einer Pandemie

Rückblickend habe Ryan sogar etwas gelernt: „Das Außergewöhnlichste ist, dass sich all dies im Jahr 2020 ereignet hat. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass ich so etwas in einer Pandemie nie wieder tun werde.“

Zum Thema

Während die PS5 gestern in den USA, Japan und weiteren Ländern auf den Markt kam, muss sich das europäische Publikum bis zum 19. November 2020 gedulden. In der Zwischenzeit findet ihr in unserer News-Übersicht zur PS5 weitere Informationen zur Next-Gen-Konsole von Sony.

