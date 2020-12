Hitman 3: Wegen PlayStation VR – Kostenlose PS4-Kopie beim Kauf auf der PS5

"Hitman 3" erscheint im Januar 2021.

In dieser Woche bedachten uns die dänischen Entwickler von IO Interactive mit neuen Eindrücken und Details zu ihrem kommenden Projekt „Hitman 3“.

Wie das Studio ergänzend dazu bekannt gab, erhalten alle, die „Hitman 3“ für die PlayStation 5 erwerben, die Umsetzung für die PlayStation 4 als kostenlosen Download obendrauf. Egal ob die PS5-Fassung in der digitalen Version oder Retai-Fassung erworben wird. Durch diesen Schritt ist gewährleistet, dass auch PS5-Spieler in den Genuss des VR-Modus von „Hitman 3“, der auf Sonys neuer Konsole über die Abwärtskompatibilität gespielt werden kann.

Kostenlose Upgrade-Möglichkeit für Käufer des Spiels

„Sie können Hitman 3 in PlayStation VR entweder nativ auf Ihrer PS4 oder über die Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielen. Um sicherzustellen, dass alle PSVR-Besitzer das Spiel in VR erleben können, veröffentlichen wir eine kostenlose digitale Kopie der PS4-Version von Hitman 3 mit allen PS5-Kopien, unabhängig davon, ob Sie es per Disc oder digital kaufen“, so IO Interactive.

Wer sich „Hitman 3“ zunächst auf der Xbox One oder der PlayStation 4 zulegen sollte, bekommt die Möglichkeit geboten, sein Spiel zu einem späteren Zeitpunkt einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Fassung zu unterziehen. Auf der Xbox Series X sowie der PlayStation 5 wird „Hitman 3“ in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde dargestellt – die Unterstützung von HDR natürlich inklusive.

„Hitman 3“ erscheint am 20. Januar 2021 unter anderem für die PS4 und die PS5.

