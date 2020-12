GTA 5 Online: Belohnungen für Verwandlungs- und Zeitrennen, Rabatte und mehr

Spieler von "GTA 5 Online" bekommen in dieser Woche Belohnungen für Verwandlungs- und Zeitrennen sowie Rabatte auf Immobilien und Fahrzeuge.

Der Klassiker könnte bald euch gehören.

Rockstar Games möchte die Spieler von „GTA 5 Online“ auch in dieser Woche bei Laune halten. Und in diesem Zusammenhang könnt ihr in Verwandlungsrennen bis zum 14. Dezember 2020 zusätzlich absahnen. Dreifache GTA$ & RP werden vergeben.

In Zeitrennen gibt es ebenfalls dreifache GTA$ & RP. Und schließt ihr das Zeitrennen und das RC-Zeitrennen vor dem 15. Dezember 2020 erfolgreich ab, könnt ihr euch einen zusätzlichen Gewinn in Höhe von 600.000 GTA$ sichern.

Benefactor Stirling GT als Preisfahrzeug der Woche

In dieser Woche solltet ihr einmal mehr in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbeischauen, um am Glücksrad zu drehen und GTA$, RP, Kleidung oder verschiedene Überraschungspreise zu gewinnen. Beim Preisfahrzeug der Woche handelt es sich um den Benefactor Stirling GT. Das Auto ist ein „anmutiger deutscher Klassiker, der genug Pferdestärken unter der Haube hat, um euch die Midlife-Crisis sofort auszutreiben“.

Rabatte der Woche

In dieser Woche bekommt ihr Immobilien und auch ein paar ausgesuchte Fahrzeuge günstiger. Nachfolgend seht ihr die Übersicht:

Luxusapartments – 40 % Rabatt

Basen – 40 % Rabatt

Spielhallen – 30 % Rabatt

Fahrzeug-Lagerhäuser – 25 % Rabatt

Ocelot Locust – 40 % Rabatt

Übermacht SC1 – 40 % Rabatt

Lampadati Komoda – 40 % Rabatt

Grotti X80 Proto – 30 % Rabatt

Prime Gaming

Spieler von „GTA 5 Online“, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 200.000 GTA$, wenn sie in dieser Woche in das Online-Spiel eintauchen. Darüber hinaus bekommen alle Prime-Gaming-Mitglieder einen kostenlosen Nachtclub in Vespucci sowie 70 Prozent Rabatt auf den Benefactor Krieger und 80 Prozent auf den Pegassi Tezeract.

