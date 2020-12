Devil May Cry 5: Vergil steht auf der PS4 bereit – Trailer stellt den Charakter vor

Mit ein wenig Verspätung steht der spielbare Charakter Vergil auch für die Xbox One-, PlayStation 4- und PC-Versionen von "Devil May Cry 5" bereit. Ein Trailer stimmt auf den Neuzugang ein.

"Devil May Cry 5" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Capcom die sogenannte „Devil May Cry 5: Special Edition“ für die Next-Generation-Konsolen Xbox Series X/S beziehungsweise PlayStation 5.

Neben technischen Verbesserungen waren im Rahmen der Neuauflage auch frische Inhalte an Bord – darunter der spielbare Charaktere Vergil. Wie Capcom bekannt gab, steht Vergil ab sofort auch für die Xbox One-, PlayStation 4- und PC-Versionen von „Devil May Cry 5“ bereit.

Ein kostenpflichtiger DLC für Besitzer des Spiels

Allerdings werden Spieler beziehungsweise Besitzer des rasanten Action-Titels erneut zur Kasse gebeten und müssen Vergil in Form eines kostenpflichtigen DLCs erwerben, sofern sie mit dem neuen Charakter in die Schlacht ziehen möchten. Begleitet wird die Veröffentlichung von Vergil von einem Trailer, der den Neuzugang in Aktion zeigt.

Capcom zu Vergil: „Schwinge Yamato, Beowulf, Mirage Blade und mächtige Devil Trigger-Formen, während Vergil alle 20 Missionen, Geheimaufträge und den brutalen Bloody Palace in Angriff nimmt!

„Devil May Cry 5“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PS4 erhältlich, während die „Devil May Cry 5: Special Edition“ Besitzern der Next-Generation-Konsolen vorbehalten ist.

