UK Charts: Cyberpunk 2077 rutscht nach unten

"Assassin's Creed Valhalla" konnte die Vorweihnachtswoche für sich entscheiden.

In der Vorweihnachtswoche konnte „Assassin’s Creed Valhalla“ den Spitzenplatz der britischen Charts erobern. Die Verkaufszahlen des Spiels stiegen im Wochenvergleich um 66 Prozent, was auf einige Preisnachlässe zurückzuführen ist.

Black Ops erstmals kein Weihnachtssieger

Der Ubisoft-Blockbuster schlug „Call of Duty: Black Ops Cold War“, das in der vergangenen Woche den zweiten Platz für sich beanspruchen konnte. Laut Gamesindustry ist es das erste Mal, dass es die „Black Ops“-Serie nicht schaffte, die Weihnachts-Nr.1 zu werden.

Für den Vorwochensieger „Cyberpunk 2077“ ging es um zwei Plätze nach unten. Der Verkauf des Rollenspiels brach um 80 Prozent ein, was für die zweite Woche nach dem Launch eines Spiels nicht außergewöhnlich ist. Auch „The Last of Us: Part 2“ und „Assassin’s Creed Valhalla“ kamen auf ähnliche Post-Launch-Einbrüche. Dennoch dürften die Negativberichte der vergangenen Tage im Fall von „Cyberpunk 2077“ einen gewissen Einfluss gehabt haben.

Das neue Spiel von CD Projekt konnte sich jedoch gegen „FIFA 21“ behaupten, das sich trotz eines Verkaufsanstiegs von 40 Prozent mit dem vierten Platz begnügen musste. „Animal Crossing: New Horizons“ landete mit einem Rückgang von elf Prozent auf Platz 5. Es ist der erste Verkaufsrückgang seit über einem Monat.

UK Charts Top 10

Die gesamten Charts basieren auf den physischen Verkäufen im Einzelhandel. Nachfolgend seht ihr die komplette Top 10:

