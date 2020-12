Gotham Knights: Alternative Skins und frische Artworks präsentiert

"Gotham Knights" erscheint 2021.

Aktuell arbeiten die Entwickler von WB Games Montreal („Batman: Arkham Origins“) an ihrem neuen Projekt „Gotham Knights“.

Kurz vor dem Ende des Jahres dürfen sich die Fans der entsprechenden Superhelden aus dem DC Universum über neue Eindrücke zu „Gotham Knights“ freuen. So wurde erstes Merchandise gezeigt, das von den Entwicklern getragen wird und uns einen ersten Blick auf alternative Skins der Superhelden ermöglichte. Ergänzend dazu stellte Senior-Level-Designer Andy Gagnon frische Artworks bereit.

Gotham City in der Hand neuer Helden

„Gotham Knights“ verfrachtet die Spieler in eine Welt, in der Batman offenbar das Zeitliche segnete. Somit liegt es an Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood, in Gotham City für Ordnung zu sorgen und die verschiedenen Bösewichte in die Schranken zu weisen. Gespielt werden kann das Superhelden-Abenteuer sowohl alleine als auch kooperativ mit Freunden beziehungsweise anderen Spielern.

Jeder der vier Helden verfügt über unterschiedliche Fertigkeiten und verfolgt spielerisch seinen ganz eigenen Ansatz. Während Robin beispielsweise auf seine Stealth-Fertigkeiten setzt, profitiert Red Hood im Kampf von seiner beeindruckenden Physis und sucht die direkte Auseinandersetzung.

„Gotham Knights“ erscheint 2021 für die Konsolen und den PC.

Red Hood just joined the family! Thank you @WBGamesMTL for the early Christmas gift! (Now I should probably hang those properly at some point 😁)#GothamKnights pic.twitter.com/v6mojTcozr — Andy Gagnon #GothamKnights (@agagnondev) December 19, 2020

There is your exclusive. New alternate skins revealed for #GothamKnights (dev’s merch). That Nightwing costume though 🔥 pic.twitter.com/4cEZYftDmq — Tim (@tatlinsky) December 19, 2020

