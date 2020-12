Earth Defense Force World Brothers: Frische Specials im neuen Trailer präsentiert

"Earth Defense Force: World Brothers" erscheint 2021 in Europa.

Aktuell wird beim japanischen Publisher D3 Publisher unter anderem an „Earth Defense Force: World Brothers“ gearbeitet, das sich optisch ein wenig von seinen Vorgängern abheben wird.

So setzen die Entwickler dieses Mal auf einen sympathischen Voxel-Look, mit dem die Zielgruppe der „Earth Defense Force“-Reihe erweitert werden soll. Kurz vor den Feiertagen bedachte uns D3 Publisher mit einem frischen Gameplay-Trailer zum Voxel-Shooter. Dieses Mal rücken verschiedene Specials der Charaktere in den Mittelpunkt.

Europa wird 2021 versorgt

In Japan wird „Earth Defense Force: World Brothers“ am morgigen Donnerstag, den 24. Dezember 2020 für die PlayStation 4 und Nintendos Switch erscheinen. Die europäischen Spieler werden im kommenden Jahr versorgt, wobei D3 Publisher hier noch keinen konkreten Termin nannte. Sollte dieser folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Mach dich auf die Welt von EDF im neuen Voxel Art Look mit familienfreundlichem Appeal gefasst, voll von Schwärmen an Aliens und Invasoren, die die Spieler in der EDF-Reihe bekämpfen können“, so die Entwickler zu ihrem neuen Werk.

In „Earth Defense Force: World Brothers“ können sich bis zu vier Spieler zu einem Trupp zusammenschließen und gemeinsam Jagd auf die Aliens und Invasoren machen.

