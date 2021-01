The King of Fighters XV: Das Kampfspiel erscheint 2021 – Erster Trailer veröffentlicht

Das Kampfspiel "The King of Fighters XV" wurde mit einem ersten Trailer enthüllt. SNK hofft, dass man die Veröffentlichung im Laufe dieses Jahres verwirklichen kann.

Die Verantwortlichen von SNK haben bekanntgegeben, dass das Kampfspiel „The King of Fighters XV“ im Laufe dieses Jahres für nicht näher genannte Plattformen erscheinen soll. Mit einem ersten Trailer und einigen Bildern gewährt man uns auch einen Ausblick auf die neue Generation der langlebigen Reihe. In der nächsten Woche soll bereits ein weiterer Trailer veröffentlicht werden.

Die Erwartungen sollen übertroffen werden

In einer Videonachricht haben sich Producer Yasuyuki Oda und Creative Director Eisuke Ogura an die Fans gerichtet. So heißt es unter anderem seitens Ogura: „Wir konzentrieren uns darauf, die hohe Geschwindigkeit der Reihe beizubehalten, während wir auch Elemente hinzufügen, um es aufregender zu machen. Wir können nun Sachen für den Sound und die Grafik machen, die unmöglich waren, als wir XIV machten. Also nehmen wir uns Zeit, um sicherzustellen, dass jedes Element verfeinert ist.“

Zum aktuellen Zeitpunkt konzentriert man sich auf die Auffrischung der Features und die Optimierung des Spiels. Obwohl man noch einige Hürden erwartet, hofft man „The King of Fighters XV“ in diesem Jahr zu veröffentlichen. Weitere Informationen sollen periodisch enthüllt werden, wobei auch ein animierter Kurzfilm geplant ist, der von Masami Obari erschaffen wird, der in den 90ern die „Fatal Fury“-Filme erschaffen hatte.

Sobald weitere Informationen zu „The King of Fighters XV“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Hier ist der offizielle Enthüllungstrailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The King of Fighters XV