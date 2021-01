Rust: Launch für PS4 und Xbox One in Kürze?

Wann erfolgt der Launch von "Rust" auf Konsolen?

Nach monatelangen Verzögerungen macht es den Anschein, dass der Launch der „Rust Console Edition“ nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Ein Eintrag auf der Website des Entertainment Software Rating Board macht deutlich, dass der Titel inzwischen für PS4 und Xbox One geprüft wurde. Dabei wurde das Mature-Rating (M) vergeben. Gespielt werden kann „Rust“ nach der Veröffentlichung ebenso auf PS5 und Xbox Series X/S.

Im Kampf gegen Tiere und andere Spieler

„Dies ist ein Multiplayer-First-Person-Survival-Spiel, in dem die Spieler um das Überleben in einer feindlichen Umgebung kämpfen“, heißt es in der Zusammenfassung der Prüfbehörde. „Die Spieler erkunden die Open-World-Umgebung, sammeln Ressourcen, stellen Waffen her (z.B. Speere, Maschinengewehre, Sprengstoff) und verteidigen sich gegen wilde Tiere und andere Spieler.“

Und weiter: „Die Spieler können Gegner in frenetischen Kämpfen angreifen und töten, wobei erfolgreiche Treffer zu großen Blutspritzern führen. Kämpfe werden durch realistische Schüsse und Explosionen untermalt. Wenn menschliche Feinde getötet werden, können sie für Körperteile geplündert und für Nahrung gekocht werden.“

Die Beschreibung des ESRB bringt natürlich keine unbekannten Dinge zum Vorschein. Immerhin ist das Spielprinzip von „Rust“ weitgehend bekannt. Auf dem PC ist der Titel bereits ein alter Hut, allerdings nahm die Popularität in letzter Zeit nochmals zu – vor allem auf Twitch. Das dürfte an den großzügigen Twitch-Drops liegen, die von den Entwicklern kürzlich aktiviert wurden.

Trotz der ESRB-Einstufung ist weiterhin unklar, wann „Rust“ für Konsolen auf den Markt kommen wird. Doch scheint das Rating darauf hinzudeuten, dass ihr nicht mehr allzu lange warten müsst. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht werfen und mehr über „Rust“ erfahren.

