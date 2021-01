GTA 5 Online: Maibatsu Manchez Scout, Boni für Schatzjäger und mehr

Rockstar Games hat enthüllt, mit welchen Aktionen und Rabatten Spieler von "GTA 5 Online" in dieser Woche beglückt werden. Außerdem gibt es wieder etwas zu gewinnen.

Am Glücksrad wartet ein neuer Hauptpreis auf euch.

In „GTA 5 Online“ erwartet euch in dieser Woche ein neues Fahrzeug. Es ist das Motorrad Maibatsu Manchez Scout, das ihr bei Warstock Cache & Carry findet. Laut Rockstar Games ist das Gefährt „unverwüstlich, leistungsstark und schnell genug, um euch die Augenlider in den Kopf zu drücken“.

Außerdem erwarten euch in dieser Woche doppelte Belohnungen für alle Überlebenskämpfe sowie vergrabene Bonus-Schatztruhen. Letztere findet ihr in dieser Woche bei Cayo Perico: Wenn ihr beide Schatztruhen innerhalb eines Tages findet, erhaltet ihr beim Login in der nächsten Woche 100.000 GTA$. Es kann allerdings bis zu 72 Stunden dauern, bis die Überweisung auf euer Maze-Bank-Konto freigegeben wird.

Neu in dieser Woche ist außerdem das Hai-Design für den Pegassi Toreador. Alle Spieler, die zwischen dem 14. und 20. Januar 2021 eine Partie „GTA 5 Online“ spielen, kommen in den Genuss. Es ist eine militärische Folie, die „gleichermaßen Schrecken und Furcht“ verbreiten soll.

Und laut Rockstar Games erhalten alle Autofreaks und Fahrer, die im vergangenen Jahr das Pegassi-T-Shirt freigeschaltet haben, in dieser Woche eine ausgewaschene Retro-Variante des Shirts.

Das Preisfahrzeug der Woche

In der Lobby des Diamond Casino & Resort könnt ihr einmal mehr am Glücksrad drehen und mit etwas Glück einen Pegassi Toreador abstauben. Außerdem könnt ihr GTA$, RP, Kleidung, Überraschungspreise und mehr gewinnen.

Hinzu kommen in dieser Woche die üblichen Rabatte. Dazu zählen:

25 % Rabatt auf Verbesserungen für die Kosatka:

Lenkraketen

Sonarstation

Waffenwerkstatt

Fahrzeug-Rabatte:

Kraken Avisa – 25 % Rabatt

Sea Sparrow – 25 % Rabatt

Nagasaki Buzzard – 40 % Rabatt

Sparrow-Helikopter – 25 % Rabatt

Invetero Coquette D10 – 30 % Rabatt

Pegassi Reaper – 40 % Rabatt

Zum Thema

Prime Gaming

Spieler von „GTA 5 Online“, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten das Sonar für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, sofern sie in dieser Woche eine Partie spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder Rabatte: In dieser Woche gibt es 35 Prozent auf das Kurtz-31-Patrouillenboot und das Shitzu Longfin.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 5 Online