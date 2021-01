Respawn Entertainment: Offenbar neue Niederlassung in Großbritannien geplant

Respawn Entertainment arbeitet wohl an einer neuen Marke.

Zum Start in die neue Woche erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon ist, dass Respawn Entertainment eine neue Niederlassung in Großbritannien plant.

Das lassen zumindest aktuelle Stellenausschreibung der „Titanfall“- und „Apex Legends“-Macher vermuten, mit denen nach neuem Personal wie einem Experience Designer, einem Assistant Producer, einem Intern Artist, einem Intern Game Designer oder einem Analytics Manager gesucht wird, die im englischen Guildford die Arbeit aufnehmen sollen. In Guildford ist mit den „Burnout“-Machern von Criterion Games, die mittlerweile federführend an der „Need for Speed“-Serie arbeiten, bereits ein weiteres Studio von Electronic Arts beheimatat.

Studio arbeitet offenbar an einer neuen Marke

Neben dem Hauptsitz im kalifornischen Los Angeles unterhält Respawn Entertainment eine Niederlassung im kanadischen Vancouver, die sich ausschließlich mit dem Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ beschäftigt. Offiziell bestätigt wurde die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Guildford bisher nicht. Sollten sich die Berichte bewahrheiten, dann wäre sicherlich denkbar, dass die britische Niederlassung an der neuen Marke arbeitet, mit der Respawn Entertainment in den letzten Wochen in Verbindung gebracht wurde.

So tauchte im Dezember 2020 eine Stellenausschreibung auf, mit der sich Respawn Entertainment auf die Suche nach erfahrenem Personal begab, das an einer neuen Marke arbeiten soll. Handfeste Details zu dem kommenden Projekt wurden bisher allerdings nicht genannt.

Sollte Respawn Entertainment hinsichtlich seiner Pläne für die Zukunft für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Reddit

