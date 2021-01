Rainbow Six Quarantine: Termin auf Ubisoft Connect aufgetaucht – Update

"Rainbow Six Quarantine": Release im März?

Update: Ubisoft hat inzwischen betont, dass der auf der Connect-Webseite genannte Termin nicht korrekt ist. Offen ist jedoch, warum er dort eingeblendet wurde.

Meldung vom 15. Januar 2021: Auf der E3 im Jahr 2019 kündigte Ubisoft mit „Rainbow Six Quarantine“ einen neuen kooperativen Shooter für die Konsolen und den PC an.

Nachdem Ubisoft im Oktober 2020 darauf hinwies, dass „Rainbow Six Quarantine“ nach einer COVID-19-bedingten Verschiebung für eine Veröffentlichung zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. September 2021 vorgesehen ist, könnte nun der finale Releasetermin des PvE-Shooters durchgesickert sein. Dieser tauchte auf Ubisoft Connect auf und legt nahe, dass „Rainbow Six Quarantine“ etwas früher als gedacht veröffentlicht wird.

Erfolgt der Release im März?

So ist im entsprechenden Produkteintrag auf Ubisoft Connect die Rede davon, dass „Rainbow Six Quarantine“ am 21. März 2021 veröffentlicht werden könnte. Da eine offizielle Bestätigung noch aussteht, wäre allerdings auch denkbar, dass wir es hier mit einem Platzhalter oder einem simplen Fehler zu tun haben. Warten wir eine Stellungnahme seitens Ubisoft ab.

„Rainbow Six Quarantine“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und wird laut offiziellen Angaben zudem für die Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S optimiert. Spielerisch haben wir es hier mit einem kooperativen PvE-Shooter zu tun, in dem sich bis zu drei Nutzer zu einem Team zusammenschließen und sich einer düsteren Gefahr stellen.

Quelle: PSU

