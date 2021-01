Final Fantasy VII Remake: Große Ankündigung im nächsten Monat?

Aktuellen Berichten zufolge plant Square Enix eine große Ankündigung zum "Final Fantasy VII Remake". Diese könnte im Rahmen eines in Kürze stattfindenden Konzerts vorgenommen werden.

"Final Fantasy VII Remake": Bereitet Square Enix eine Ankündigung vor?

Vor ein paar Wochen bestätigte Square Enix nicht nur die laufenden Arbeiten an der zweiten Episode des „Final Fantasy VII Remakes“.

Gleichzeitig hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass das japanische Unternehmen an einer PlayStation 5-Umsetzung der ersten Episode arbeiten könnte. Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen Square Enix selbst, indem der Konzern auf der offiziellen Website bestätigt, dass Produzent Yoshinori Kitase am 13. Februar 2021 auf einem Konzert zum „Final Fantasy VII Remake“ als Gast auftreten wird.

Insider bestätigte Ankündigung im Februar

Da die Releasetermine von „Kingdom Hearts 3“ und der ersten Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ ebenfalls im Rahmen von Konzerten bekannt gegeben wurden, liegt natürlich der Gedankengang nahe, dass es auch dieses Mal zu einer Ankündigung beziehungsweise einer Enthüllung kommen wird. Worum es genau gehen wird, darüber kann aktuell nur spekuliert werden.

Neben ersten Details oder gar einem Trailer zum zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes wäre natürlich auch die offizielle Bestätigung einer PlayStation 5-Version denkbar. Letztere wurde vor ein paar Tagen bereits vom als verlässliche Quelle geltenden Insider „Navtra“ ins Gespräch gebracht.

Wie dieser in Erfahrung gebracht haben möchte, wird die PS5-Version des „Final Fantasy VII Remakes“ in der Tat im Februar angekündigt. Ob der Insider richtig liegt, erfahren wir in etwas mehr als zwei Wochen.

