Fall Guys: Update 3.5 mit 40 neuen Level-Varianten und mehr steht bereit

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Mit sofortiger Wirkung dürfen sich die Spieler des Party-Battle-Royal-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“ auf neue Inhalte freuen.

Vor ein paar Stunden veröffentlichten die Entwickler von Mediatonic nämlich das Mid-Season-Update 3.5, mit dem ein Schwung frischen Contents den Weg in „Fall Guys: Ultimate Knockout“ fand. Geboten werden unter anderem ein komplett neues Level sowie zusätzliche Level-Varianten. Anbei die offizielle Übersicht über die gebotenen Inhalte.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für die PlayStation 4 und den PC erhältlich. Wie die verantwortlichen Entwickler von Mediatonic kürzlich bekannt gaben, soll der Multiplayer-Hit auf kurz oder lang jedoch für alle relevanten Plattformen veröffentlicht werden.

Konkrete Termine spendierte Mediatonic den entsprechenden Umsetzungen bisher zwar nicht, versprach aber, dass eine Crossplay-Unterstützung geplant ist, die es „Fall Guys: Ultimate Knockout“-Spielern unabhängig von ihrer Plattform ermöglicht, gegeneinander anzutreten.

