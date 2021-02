MLB The Show 21: Collector’s Editions mit Jackie Robinson enthüllt

"MLB The Show 21" kann nicht nur als Standardversion gekauft werden. Auch mehrere Premium-Editions werden auf den Markt gebracht. Welche Inhalte euch darin erwarten, erfahrt ihr hier.

"MLB The Show 21" kommt im April auf den Markt.

Sony hat heute die Collectors’s Editions von „MLB The Show 21“ vorgestellt. Neben der Standardversion des Spiels bringt das Unternehmen eine Jackie Robinson Edition, eine Digital Deluxe Edition (PS Store) und eine The Jackie Robinson Deluxe Edition auf den Markt.

MLB The Show 21 im PlayStation Store:

Jackie Robinson Edition

Dieses limitierte SteelBook könnt ihr bei euren Händler kaufen bzw. bestellen. Enthalten sind:

Das Spiel

Next Gen Game Access via Download Code

Limited Edition Steel Book

[4] Tage Early Access

DLC Items: [1] Diamond Variety Pack [2] Gold Choice Packs Double Daily Login Rewards (Für den Lebenszyklus von MLB The Show 21 hinweg) [10] The Show Packs [10,000] Stubs for MLB The Show 21 Zugriff auf den Jackie Robinson Bat Skin



Digital Deluxe Edition (PS Store)

Die digitale Deluxe Edition wird im PlayStation Store verkauft. Zu den Bestandteilen zählen:

[4] Tage Early Access

Current und Next Gen Game Access

DLC Items: [2] Diamond Variety Packs [5] Gold Choice Packs [1] Ballplayer Equipment Pack Double Daily Login Rewards [10] The Show Packs [25,000] Stubs für MLB The Show 21 Zugriff auf den Jackie Robinson Bat Skin



The Jackie Robinson Deluxe Edition

Die The Jackie Robinson Deluxe Edition umfasst zahlreiche digitale Extras und 4 Tage Early Access. Vorbestellbar ist sie beim Retailhändler eurer Wahl.

Enthält: New Era MLB The Show 9FIFTY Jackie Robinson Deluxe Edition Cap Limited Edition Steel Book

[4] Tage Early Access

Current Gen Game auf CD

Next Gen Game Access via Download Code

In-Game Inhalte: [1] Diamond Variety Pack [2] Gold Choice Packs Double Daily Login Rewards [10] The Show Packs [10,000] Stubs for MLB The Show 21 Zugriff auf den Jackie Robinson Bat Skin Digital New Era Cap (für Diamond Dynasty im Spiel)



Zum Thema

Schon vor einigen Tagen gab Sony bekannt, dass die Baseball-Simulation „MLB The Show 21“ am 20. April 2021 auf den Markt gebracht wird. Der Lauch erfolgt für PS5 und PS4 sowie erstmals für Xbox One und Xbox Series X/S.

