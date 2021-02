Final Fantasy VII Remake: Auf PS5 und PC mit zusätzlichen Inhalten?

Laut dem als vertrauenswürdig geltenden Insider "Navtra" wird das "Final Fantasy VII Remake" in der Tat den Weg auf die PlayStation 5 sowie den PC finden. Neben technischen Verbesserungen soll die Portierung zudem komplett neue Inhalte mit sich bringen.

Erscheint das "Final Fantasy VII Remake" für die PS5?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass das „Final Fantasy VII Remake“ nach der Veröffentlichung für die PlayStation 4 den Weg auf weitere Plattformen finden könnte.

Frisches Öl ins Feuer gießt in diesen Tagen der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider „Navtra“, der in der Vergangenheit des Öfteren konkrete Angaben zu nicht angekündigten „Final Fantasy“-Projekten machte. Wie „Navtra“ in Erfahrung gebracht haben möchte, wird das „Final Fantasy VII Remake“ zu einem späteren Zeitpunkt sowohl für die PlayStation 5 als auch den PC veröffentlicht.

Technische Verbesserungen und neue Inhalte?

Laut „Navtra“ dürfen sich Spieler auf dem PC sowie der PlayStation 5 auf weit mehr als nur eine simple Portierung freuen. Natürlich wird im Rahmen der Umsetzung auch die Technik des „Final Fantasy VII Remakes“ aufpoliert und mit entsprechenden Verbesserungen versehen. Gleichzeitig werden laut dem Insider komplett neue Inhalte an Bord sein.

Ursprünglich sollte das „Final Fantasy VII Remake“ schon im vergangenen Jahr für den PC und die PS5 angekündigt werden, wie der Insider ausführte: „Die Sache ist die, dass der Port im Rahmen des Future of Gaming-Events zusammen mit Athia, XVI & Avengers Spider-Man angekündigt werden sollte. Diese Ankündigungen wurden in den letzten Monaten vorgenommen und nur dieser Port ist noch übrig.“

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Große Ankündigung im nächsten Monat?

Und weiter: „Es sind jedoch acht Monate vergangen und es besteht die Möglichkeit, dass meine Informationen inzwischen veraltet sind. Deshalb habe ich beschlossen, nicht viel über den Inhalt des Ports zu sprechen und nur seine Existenz zu bestätigen. Ich denke, es gibt auch die Möglichkeit, dass es gestrichen wurde. Aber ich bezweifle sehr, dass dies der Fall ist.“

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Square Enix im Zuge des „FFVIIR“-Orchesterkonzerts am 13. Februar 2021 eine Ankündigung zum „Final Fantasy VII Remake“ vornehmen könnte. Sollten sich die Angaben von „Navtra“ bewahrheiten, dann dürfte zudem die Frage im Raum stehen, ob die zusätzlichen Inhalte der PS5- und PC-Portierungen auch für die PS4 veröffentlicht werden.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake