Hyper Scape: Community-Event beschert euch eine Langarm-Nahkampfwaffe

"Hyper Scape" verweilt seit 2020 auf dem Markt.

Auch wenn das Konzept von „Hyper Scape“ offenbar nicht so recht zünden möchte, ist Ubisoft bemüht, die Community mit Events bei Laune zu halten. In diesem Zusammenhang ging am gestrigen Abend die neuste Ace-Herausforderung an den Start.

Zusammen stehen alle Spieler vor der Aufgabe, insgesamt fünf Millionen Eliminierungen zu erzielen. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Modus sie zusammenkommen. Sie werden auf allen Plattformen und in allen Spielvariationen zusammengezählt.

Bis das Ziel erreicht ist

Eine Frist gibt es nicht: Das Event endet, sobald die Anzahl der Eliminierungen erreicht wurde. Als Belohnung erhalten alle Teilnehmer eine exklusive Langarm-Nahkampfwaffe.

Zu beachten ist: „Zur Teilnahme muss mindestens eine Eliminierung erreicht werden, bevor die globale Herausforderung abgeschlossen ist. Der persönliche Fortschritt zum globalen Ziel kann auf der Hyper Scape-Ubisoft Connect-Seite verfolgt werden. Nachdem das Ziel erreicht wurde, erscheint die exklusive Belohnung beim nächsten Log-In im Inventar“, so Ubisoft.

Ergänzend gab das Unternehmen bekannt, dass Saison 3 von „Hyper Scape“ offiziell für den März 2021 geplant ist. Weitere Details zum neuen Content, einschließlich neuer Gameplay-Inhalte, sollen zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

„Hyper Scape“ wird als ein „sehr rasanter, futuristischer free-to-play Shooter“ beworben. In der virtuellen Stadt Neo Arcadia stehen sich bis zu 60 Spieler gegenüber, um die Champions der Hyper Scape zu werden. Für die Entwicklung zeichnet sich Ubisoft Montreal verantwortlich. Der Launch des Titels erfolgte für PC, PlayStation 4, PS5 und Xbox One und Xbox Series S/X.

