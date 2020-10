Hyper Scape: Noch kein Erfolg – Ubisoft kündigt umfangreiche Überarbeitung an

"Hyper Scape" ist aktuell noch kein großer Erfolg.

Nach einem durchaus erfolgreichen Start im August dieses Jahres büßte Ubisofts kostenlos spielbarer Battle-Royal-Shooter „Hyper Scape“ in den vergangenen Wochen kontinuierlich an Spielern und Interesse ein.

Darüber hinaus brachen die Zuschauerzahlen auf Plattformen wie Twitch um 90 Prozent ein. In einem aktuellen Statement sprach Ubisoft über die Zukunft von „Hyper Scape“ und wies darauf hin, dass der Shooter in den kommenden Wochen und Monaten komplett überarbeitet wird. Auf diesem Weg möchten die Entwickler dafür sorgen, dass sich „Hyper Scape“ auf lange Sicht erfolgreich im Battle-Royal-Genre behaupten kann.

Feedback der Spieler wird berücksichtigt

Der erste Schritt besteht laut offiziellen Angaben darin, dass das für „Hyper Scape“ verantwortliche Entwicklerteam umstrukturiert und dem Setup des „Rainbow Six Siege“-Teams angeglichen wird. Innerhalb des Teams wird es zukünftig fünf grundlegende Säulen geben, auf die sich die Entwickler in kleineren Teams konzentrieren werden. Weiter heißt es, dass sich die Entwickler das Feedback der Community zu Herzen nahmen und auch auf Basis dessen nachbessern möchten.

Zu den Features, mit denen „Hyper Scape“ neu aufgestellt werden soll, gehören unter anderem neue Spiel-Modi, die Unterstützung der Crossplay-Funktion sowie überarbeitete Tutorials, mit denen die Entwickler dafür sorgen möchten, dass Neulinge leichter den Weg ins Spiel finden. Ein Faktor, der immer wieder kritisiert wurde, ist der vertikale Aufbau der Levels mit seinen hohen Gebäuden.

Neues Belohnungssystem in Arbeit

An diesem werden die Entwickler zwar festhalten, werden laut eigenen Angaben jedoch im spielerischen Bereich nachbessern, um die Kritikpunkte der Spieler so gut wie möglich zu beheben. Vor allem auf den Konsolen ist es laut Meinung der Spieler sehr schwer, die Gegner in den vertikalen Levels zu verfolgen, zu schädigen und schlussendlich zu eliminieren.

Dieser Kritikpunkt soll genauso in Angriff genommen werden wie der Vorwurf, dass nicht ausreichend Ziele und Inhalte geboten werden, um die Spieler langfristig zu motivieren. Einen ersten Schritt in diese Richtung unternehmen die Entwickler mit der am 6. Oktober 2020 startenden zweiten Season, die eine erste Version des überarbeiteten Belohnungssystem umfasst.

„Hyper Scape“ ist für die Xbox One, den PC und die PS4 erhältlich.

