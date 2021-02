RICO London: Koop-Shooter für PS5, Xbox Series und weitere Plattformen angekündigt

Der Publisher Numskull Games hat einen neuen First-Person-Shooter aus dem Hause Ground Shatter angekündigt. Demnach wird bereits im Juni 2021 „RICO London“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen. In Europa werden die PlayStation- sowie die Switch-Fassungen auch in physischen Editionen erhältlich sein.

Den Gangstern geht es an den Kragen

An Silvester 1999 schiebt die Londoner Polizei Überstunden, während sich alle anderen auf eine große Feier vorbereiten. Detective Inspector Redfern findet sich in einem bevorstehenden Waffenhandel wieder, der in einem Wolkenkratzer stattfinden soll. Obwohl sie keine Erlaubnis von ihrem Vorgesetzten und auch keine Rückendeckung hat, möchte sie das neue Jahrtausend mit einem Knall beginnen.

Bei „RICO London“ handelt es sich um einen explosiven kooperativen Shooter, in dem man sich durch den Wolkenkratzer ballert, der mit East End-Gangstern gefüllt ist. Man tritt Türen ein, weicht Kugeln aus und schnappt sich fallengelassene Waffen, um die Gegner niederzustrecken und die Spitze des Turms zu erreichen. Allerdings werden die Gangster von Etage zu Etage stärker, weshalb man ein hohes Risiko eingeht. Mit leistungsverbessernden Perks und Upgrades sowie einem nach und nach erweiterten Arsenal kann man all die Herausforderungen meistern.

„RICO London“ kann sowohl im Online-Koop als auch im Splitscreen-Koop gespielt werden. Ein erster Trailer gewährt bereits einen Blick auf den Shooter:

