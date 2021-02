Rainbow Six Siege: Neuer Operator Flores vorgestellt – Teaser & Details

Mit dem Meisterdieb Flores kündigte Ubisoft zum Abschluss der Woche einen weiteren Operator für den hauseigenen Taktik-Shooter "Rainbow Six Siege" bereit. Ein erster Teaser und Details wurden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

"Rainbow Six Siege": Neuer Operator steht in den Startlöchern.

Mit der sogenannten „Operation Crimson Heist“ kündigte Ubisoft kürzlich die nächste Season zum langlebigen Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ an.

Zu den Inhalten, denen mit der „Operation Crimson Heist“ der Weg in „Rainbow Six Siege“ geebnet wird, gehört unter unter anderem der Meisterdieb und spielbare Operator Flores. Dieser zeigt sich heute nicht nur in einem frisch veröffentlichten Teaser. Darüber hinaus nannte Ubisoft erste Details zur Hintergrundgeschichte von Flores und wies darauf hin, dass dieser die Ressourcen unserer Zeit spannend findet und einiges für Mira übrig hat.

Finale Enthüllung am Sonntag

„Insgesamt würde ich sagen, er ist ein feiner Kerl. Manchmal etwas unbeholfen, aber er hört zu, wenn andere reden, und das kann man bei Weitem nicht von jedem behaupten. Er ruft jeden Abend zu Hause bei seinem Mann an, spricht aber so gut wie nie über ihre Beziehung (zumindest nicht mit mir). Menschen sind ihm allgemein wichtig, aber seine Ehe hat einen ganz besonderen Stellenwert. Auch wenn er seinen Ring auszieht, ist sie immer ein Teil von ihm“, heißt es bezüglich Flores weiter.

Weitere Details zu seiner Hintergrundgeschichte findet ihr auf der offiziellen Website. Wer mehr über die Fähigkeiten von Flores oder die neuen Inhalte der „Operation Crimson Heist“ erfahren möchte, wird sich nicht mehr allzu lange in Geduld üben müssen. So wird die finale Enthüllung der neuen Season am kommenden Sonntag, den 21. Februar 2021 über die Bühne gehen.

„Rainbow Six Siege“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

