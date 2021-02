Samurai Shodown: Termin und Trailer zu Cham Cham enthüllt – Kollaboration mit Guilty Gear geplant

Die Verantwortlichen von SNK hatten bereits Anfang Januar zwei weitere DLC-Charaktere für das Kampfspiel „Samurai Shodown“ angekündigt. Demnach werden Hibiki Takane und Cham Cham als neue Kämpferinnen ins Spiel kommen. Nun hat Cham Cham einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten.

Cham Cham kommt im März

Demnach wird der von Fans geforderte Charakter am 16. März 2021 im Rahmen der dritten Season ins Spiel kommen. Damit man bereits einen Eindruck von Cham Cham erhält, haben die Entwickler auch einen offiziellen Trailer bereitgestellt.

Zudem hat man eine Kollaboration mit Arc System Works angekündigt. Demnach wird einer der weiteren DLC-Charaktere aus „Guilty Gear“ stammen. Allerdings wurde noch nicht bekanntgegeben, welcher Charakter dies sein wird. Sowohl Sol Badguy als auch Ky Kiske würden in „Samurai Shodown“ passen. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Mehr zum Thema: Samurai Shodown – Hibiki Takane und Cham Cham als neue Charaktere angekündigt – Trailer

„Samurai Shodown“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC (via Epic Games Store) und Google Stadia erhältlich. Am 16. März 2021 soll ebenfalls eine Xbox Series X/S-Version auf den Markt kommen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Samurai Shodown