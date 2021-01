Samurai Shodown: Hibiki Takane und Cham Cham als neue Charaktere angekündigt – Trailer

SNK hat die ersten zwei Charaktere enthüllt, die mit dem dritten Season Pass in das Kampfspiel "Samurai Shodown" gebracht werden sollen. Zudem haben die Entwickler einige weitere Änderungen versprochen.

Der Publisher und Entwickler SNK hatte bereits vor einigen Monaten bekanntgegeben, dass man an Inhalten für einen dritten Season Pass des Kampfspiels „Samurai Shodown“ arbeitet. Nun haben die Verantwortlichen mit Cham Cham und Hibiki Takane zwei Charaktere enthüllt, die in dem Season Pass enthalten sein werden. Zwei weitere Charaktere werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.

Neue Charaktere und ein Balance-Update

Hibiki Takane stammt aus dem SNK-Titel „The Last Blade“. Nachdem man einige Crossover-Charaktere mit anderen Unternehmen verwirklicht hatte, wollte sich der Director Hayato Konya auf einen SNK-Charakter konzentrieren. Seiner Meinung nach passt Hibiki Takane perfekt zu „Samurai Shodown“, wobei sie auch ein cooles Arsenal an Manövern zu bieten haben soll.

Cham Cham ist wiederum ein Charakter, um den die Fans geben hatten. Um diese Wünsche zu erfüllen, hat sich Konya an die Umsetzung gemacht. Des Weiteren wird man einige Änderungen am Kampfsystem vornehmen. Unter anderem wird erstmals eine Guard Crush-Mechanik in „Samurai Shodown“ Einzug halten. Zudem hat man die Spielbalance des kompletten Spiels überarbeitet und verschiedene Fehler behoben, damit die Waffen nicht mehr abseits der Stage verschwinden.

Mehr zum Thema: Samurai Shodown – SNK kündigt einen dritten Season Pass an

„Samurai Shodown“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC (via Epic Games Store) und Google Stadia erhältlich. Eine Umsetzung für die Xbox Series X/S soll noch in diesem Winter folgen.

