Fall Guys: Cuphead- und Mugman-Kostüme erscheinen diese Woche

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

In der Vergangenheit wurde der etwas andere Battle-Royal-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ immer wieder mit kleineren Überraschungen bedacht.

Nachdem die Spieler zuletzt die Möglichkeit hatten, sich exklusive „Doom“-Kostüme zu sichern, kündigten die verantwortlichen Entwickler von Mediatonic in Zusammenarbeit mit Studio MDHR zwei neue Outfits an, die ihr in den nächsten Tagen für jeweils fünf goldene Kronen freischalten könnt.

Den Anfang macht das „Cuphead“-Kostüm, das bereits am morgigen Mittwoch, den 24. Februar 2021 den Weg in „Fall Guys: Ultimate Knockout“ findet. Weiter geht es mit dem „Mugman“-Outfit, das drei Tage länger auf sich warten lässt und ab Samstag, den 27. Februar 2021 für den dauerhaften Gebrauch freigeschaltet werden kann.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten Multiplayer-Titel der vergangenen Monate. Eigenen Angaben zufolge möchten die Macher von Mediatonic dieses Momentum nutzen, um den Party-Battle-Royal-Titel auf weitere Plattformen wie die Xbox-Systeme oder die Switch zu portieren.

Die Unterstützung des Crossplay-Features soll dabei gewährleisten, dass stets ausreichend Mitspieler vorhanden sind.

A fall is surely brewing…

Cuphead and his pal Mugman are coming to @FallGuysGame! Cuphead arrives on 2/24 alongside a special emote, and Mugman joins the fray on 2/27. Each costume piece & emote will be available for 5 crowns.

Get ready for a swell battle in the Blunderdome! pic.twitter.com/nS40FzErHa

— Studio MDHR (@StudioMDHR) February 22, 2021